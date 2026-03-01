Yogi Adityanath: राजस्थान में गरजे योगी आदित्यनाथ, कहा- जिन्होंने राम के अस्तित्व को नकारा, आज प्रभु ने उन्हें ठुकराया

योगी आदित्यनाथ ने जातिवाद पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह नीति समाज को तोड़ती है। इस विघटन को रोकना जरूरी है। योगी ने कहा कि नशे के सौदागर युवा पीढ़ी को विघटनकारी मार्ग पर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इस कार्य में देश के दुश्मन भी जुटे हैं। इसे रोकना होगा। उन्होंने कहा कि देश के भविष्य को देखना है तो युवा पीढ़ी को देख लें। देश का भविष्य युवा पीढ़ी पर निर्भर करता है। जिस देश में युवा पीढ़ी सकारात्मक कार्य कर रही है, वह देश महानता की दिशा में आगे बढ़ता है। जहां युवा पथभ्रष्ट है, वहां समाज और देश नकारात्मक दिशा की ओर बढ़ता है।