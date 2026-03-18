राजस्थान: नेशनल हाईवे पर पलटा तेल टैंकर, 200 मीटर तक फैली आग, एक जिंदा जला

जालोर। जिले के सिवाड़ा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-68 पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक भीषण हादसा हो गया, जहां एक तेल टैंकर ओवरब्रिज पर पलटने के बाद आग की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और हाईवे पर करीब 200 मीटर तक फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर सांचौर एसडीएम प्रमोद कुमार और सिंवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।