राजस्थान: नेशनल हाईवे पर पलटा तेल टैंकर, 200 मीटर तक फैली आग, एक जिंदा जला

जालोर.नेशनल हाईवे पलटा तेल टैंकर, 200 मीटर तक फैली आग। फोटो पत्रिका नेटवर्क
जालोर। जिले के सिवाड़ा क्षेत्र में नेशनल हाईवे-68 पर बुधवार दोपहर करीब 2 बजे एक भीषण हादसा हो गया, जहां एक तेल टैंकर ओवरब्रिज पर पलटने के बाद आग की चपेट में आ गया। हादसा इतना भयावह था कि कुछ ही पलों में आग ने विकराल रूप ले लिया और हाईवे पर करीब 200 मीटर तक फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी मच गई। सूचना पर सांचौर एसडीएम प्रमोद कुमार और सिंवाड़ा चौकी पुलिस मौके पर पहुंची।
जानकारी के अनुसार, टैंकर बाड़मेर से सांचौर की ओर जा रहा था। इसी दौरान सिवाड़ा क्षेत्र के पास ओवरब्रिज पर अचानक संतुलन बिगड़ने से टैंकर पलट गया। पलटते ही उसमें आग लग गई, जिसने देखते ही देखते पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास से गुजर रहे वाहन चालकों में भी दहशत फैल गई और कई लोग अपने वाहन रोककर दूर हट गए।
हादसे में टैंकर में सवार एक व्यक्ति की जिंदा जलने से दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा व्यक्ति समय रहते बाहर निकलने में सफल रहा और उसकी जान बच गई। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और सांचौर एसडीएम प्रमोद कुमार, स्थानीय पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने के प्रयास शुरू किए।
आग की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन हाईवे के एक हिस्से पर यातायात रोक दिया, ताकि कोई अन्य बड़ा हादसा न हो। फिलहाल टैंकर में भरे ज्वलनशील पदार्थ की पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन प्रारंभिक जानकारी के अनुसार टैंकर गुजरात नंबर का बताया जा रहा है और यह भारत पेट्रोलियम से संबंधित हो सकता है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं।
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