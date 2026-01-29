29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

IAS सीताराम जाट का देसी अंदाज: बेटे की शादी में लोकगीतों पर जमकर थिरके शिक्षा निदेशक, वीडियो देख कायल हुए लोग

जयपुर के फागी में बेटे की शादी के दौरान IAS अधिकारी सीताराम जाट का अलग अंदाज देखने को मिला। राजस्थानी लोकगीतों पर मंच पर उनका नृत्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। गंभीर प्रशासनिक छवि वाले जाट का यह पारिवारिक और सांस्कृतिक रूप लोगों को खूब भाया।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Jan 29, 2026

IAS Sitaram Jat Dance
Play video

IAS Sitaram Jat Dance (Image taken from viral video)

IAS Sitaram Jat Dance: जयपुर: राजस्थान की प्रशासनिक गलियारों में अपनी गंभीर और अनुशासनप्रिय छवि के लिए पहचाने जाने वाले IAS अधिकारी सीताराम जाट इन दिनों एक अलग ही अवतार में नजर आ रहे हैं। मौका था उनके बेटे के विवाह समारोह का, जहां जयपुर के फागी में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने मंच पर राजस्थानी लोकगीतों पर जमकर नृत्य किया।

आमतौर पर फाइलों और बैठकों में व्यस्त रहने वाले अधिकारी का यह सहज और पारिवारिक अंदाज सोशल मीडिया से लेकर गांव की चौपालों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। इस भव्य विवाह समारोह में राजस्थान की राजनीति के दिग्गज चेहरे भी नजर आए।

उप-मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई विधायक और सामाजिक हस्तियां वर-वधू को आशीर्वाद देने पहुंचे। लेकिन सबकी नजरें तब ठहर गईं, जब मंच पर राजस्थानी लोकधुनों की गूंज उठी और खुद सीताराम जाट अपने बेटे की खुशी में थिरकने लगे। उनके डांस को देखकर मेहमानों ने तालियों के साथ उनका उत्साह बढ़ाया।

कौन हैं IAS सीताराम जाट?

सीताराम जाट राजस्थान कैडर के एक वरिष्ठ और अनुभवी प्रशासनिक अधिकारी हैं। वर्तमान में वे बीकानेर स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में निदेशक के महत्वपूर्ण पद पर तैनात हैं। इससे पहले वे प्रारंभिक शिक्षा निदेशक के रूप में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं। शिक्षा विभाग में उनका लंबा अनुभव रहा है, जहां वे सरकारी स्कूलों के कायाकल्प, शिक्षकों की पदोन्नति और शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारने के लिए लगातार सक्रिय रहते हैं।

सरकारी स्कूल से तय किया IAS तक का सफर

सीताराम जाट की सफलता की कहानी आज के युवाओं के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। हाल ही में अपने पैतृक गांव चौरू (फागी) के सरकारी स्कूल के वार्षिकोत्सव में उन्होंने अपनी संघर्ष गाथा साझा की थी। उन्होंने बताया था कि उनकी शुरुआती शिक्षा इसी गांव की गलियों और सरकारी स्कूल के कमरों में हुई थी।

प्रशासनिक छवि और लोक संस्कृति का मिलन

अक्सर माना जाता है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी अपनी परंपराओं और लोक संस्कृति से दूर हो जाते हैं, लेकिन सीताराम जाट ने अपने बेटे की शादी में लोकनृत्य कर यह साबित कर दिया कि वे अपनी जड़ों से आज भी गहराई से जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग में बड़े बदलावों के सूत्रधार माने जाने वाले जाट का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसे लोग एक 'आदर्श पिता' और 'जड़ों से जुड़े अधिकारी' की मिसाल मान रहे हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान विधानसभा: वसुंधरा और गहलोत सरकार में बने 10 विधेयक राज्यपाल ने लौटाए, ऑनर किलिंग जैसे विधेयकों पर फंसा पेंच
जयपुर
Rajasthan Assembly

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 12:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / IAS सीताराम जाट का देसी अंदाज: बेटे की शादी में लोकगीतों पर जमकर थिरके शिक्षा निदेशक, वीडियो देख कायल हुए लोग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: ‘…तो सुषमा आज जीवित होती’, फूट-फूटकर रोता रहा पति, दर्ज करवाया रिश्तेदार के खिलाफ मामला

Jaipur News
जयपुर

Muhana Mandi : थोक मंडी में बारीक मिर्ची और ​भिंडी हो रही महंगी, टमाटर हो रहे सस्ते

जयपुर

Rajasthan Rail Connectivity : बुलेट ट्रेन के दौर में राजस्थान के 8 जिला मुख्यालय रेल सेवा को क्यों तरसे, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Rajasthan eight district headquarters still deprived of rail connectivity In bullet trains era read ground report
जयपुर

रॉकेट में सवार चांदी 4 लाख पार, विशेषज्ञों का कहना 6 लाख तक जा सकते हैं दाम, जयपुर के ज्वेलर्स ने बताई सच्चाई

जयपुर

India Energy Week: हाइड्रोजन से चलेंगे ड्रोन, स्कूटर और गोल्फ कार्ट, राजस्थान बनेगा ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का प्रमुख केंद्र

Green Hydrogen
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.