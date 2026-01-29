IAS सीताराम जाट का देसी अंदाज: बेटे की शादी में लोकगीतों पर जमकर थिरके शिक्षा निदेशक, वीडियो देख कायल हुए लोग

अक्सर माना जाता है कि बड़े पदों पर बैठे अधिकारी अपनी परंपराओं और लोक संस्कृति से दूर हो जाते हैं, लेकिन सीताराम जाट ने अपने बेटे की शादी में लोकनृत्य कर यह साबित कर दिया कि वे अपनी जड़ों से आज भी गहराई से जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग में बड़े बदलावों के सूत्रधार माने जाने वाले जाट का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है, जिसे लोग एक 'आदर्श पिता' और 'जड़ों से जुड़े अधिकारी' की मिसाल मान रहे हैं।