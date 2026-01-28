28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

Brutal Crime: मासूम को कुत्तों ने नोंचा, सन्न रह गया पूरा गांव

सीकर के रींगस में हुई एक घटना ने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। यहां 8 महीने के भ्रूण को कुत्तों ने नोंच दिया।

less than 1 minute read
Google source verification

सीकर

image

Sachin Mathur

Jan 28, 2026

6-7 महीने का नाली में मिला भ्रूण (Photo- Patrika)

6-7 महीने का नाली में मिला भ्रूण (Photo- Patrika)


सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रींगस थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी धायलान में एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पंचायत भवन के सामने स्थित एक खेत में 8 माह की नवजात बच्ची का भ्रूण कुत्तों द्वारा नोचे जाने का दृश्य देखकर हर आंख नम हो गई। सरपंच प्रतिनिधि कैलाश चंद धायल ने बताया कि सुबह जब वे पंचायत भवन के सामने से गुजर रहे थे, तभी कानाराम धायल के खेत में कुछ कुत्ते एक भ्रूण को नोचते हुए दिखाई दिए। शोर मचाकर कुत्तों को भगाया गया, लेकिन तब तक वे भ्रूण के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह क्षत-विक्षत कर चुके थे। इस अमानवीय दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। घटना की सूचना तत्काल रींगस पुलिस थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर रींगस उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल बोर्ड में डॉ. अविकेश अग्रवाल, डॉ. सुनील गढ़वाल एवं डॉ. रमेश यादव शामिल रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएनए जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं।

गांव में आक्रोश


पोस्टमार्टम प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कैलाश चंद धायल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने कोटड़ी धायलान के श्मशान घाट में नम आंखों से भ्रूण का अंतिम संस्कार किया। पूरे गांव में घटना को लेकर गहरा आक्रोश और शोक का माहौल बना हुआ है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

28 Jan 2026 11:39 am

Published on:

28 Jan 2026 11:32 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / Brutal Crime: मासूम को कुत्तों ने नोंचा, सन्न रह गया पूरा गांव

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कभी खंडेला की गोटा उद्योग से पहचान, अब दम तोड़ रहा दम

पहले जहां हजारो मशीनें चला करती थी अब बची है कुछ मशीने
सीकर

Sikar Rape: नाना के साथ बारात में गई 8 साल की बच्ची से हुआ रेप, डरते-डरते परिजनों को सुनाई ये आपबीती

AI
सीकर

दवा व जांच तक सिमटा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम

सीकर

Rajasthan : मां की मौत का आघात नहीं झेल पाए बच्चे, बेटी के बाद बेटे की भी मौत, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां

सीकर

Weather News : पश्चिमी विक्षोभ के असर से बदला मौसम, सीकर में बारिश के साथ ओलावृष्टी, बिजली गिरने से महिला की मौत

Sikar Weather News
सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

मनोरंजन

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.