Brutal Crime: मासूम को कुत्तों ने नोंचा, सन्न रह गया पूरा गांव



सीकर. राजस्थान के सीकर जिले के रींगस थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत कोटड़ी धायलान में एक ऐसी हृदयविदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे गांव को झकझोर कर रख दिया। पंचायत भवन के सामने स्थित एक खेत में 8 माह की नवजात बच्ची का भ्रूण कुत्तों द्वारा नोचे जाने का दृश्य देखकर हर आंख नम हो गई। सरपंच प्रतिनिधि कैलाश चंद धायल ने बताया कि सुबह जब वे पंचायत भवन के सामने से गुजर रहे थे, तभी कानाराम धायल के खेत में कुछ कुत्ते एक भ्रूण को नोचते हुए दिखाई दिए। शोर मचाकर कुत्तों को भगाया गया, लेकिन तब तक वे भ्रूण के ऊपरी हिस्से को पूरी तरह क्षत-विक्षत कर चुके थे। इस अमानवीय दृश्य ने वहां मौजूद लोगों को भीतर तक झकझोर दिया। घटना की सूचना तत्काल रींगस पुलिस थाना को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने भ्रूण को कब्जे में लेकर रींगस उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में भिजवाया, जहां मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम किया गया। मेडिकल बोर्ड में डॉ. अविकेश अग्रवाल, डॉ. सुनील गढ़वाल एवं डॉ. रमेश यादव शामिल रहे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएनए जांच के लिए सैंपल भी लिए गए हैं।