29 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीकर

प्रदेश की सख्ती के बाद चिकित्सकों ने प्रेक्टिस नहीं करने के लिए मांगा नॉन प्रेक्टिस एलाउंस

सीकर। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती के बाद अब नॉन प्रैक्टिस एलाउंस (एनपीए) को लेकर चिकित्सकों में हलचल तेज हो गई है। सरकार के निर्देशों के तहत चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस से दूर रहने को कहा गया है, जिसके बाद कई सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों ने एनपीए दिए जाने की मांग शुरू कर दी है।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Puran Singh Shekhawat

Jan 29, 2026

सीकर। प्रदेश सरकार की ओर से सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर सख्ती के बाद अब नॉन प्रैक्टिस एलाउंस (एनपीए) को लेकर चिकित्सकों में हलचल तेज हो गई है। सरकार के निर्देशों के तहत चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस से दूर रहने को कहा गया है, जिसके बाद कई सरकारी अस्पतालों में कार्यरत डॉक्टरों ने एनपीए दिए जाने की मांग शुरू कर दी है। इसी क्रम में कल्याण अस्पताल के 60 चिकित्सकों ने प्रशासन से नियमों के अनुरूप नॉन प्रैक्टिस एलाउंस स्वीकृत करने की मांग की है। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के निर्देशों के बाद उन्होंने निजी प्रैक्टिस पूरी तरह बंद कर दी है, ऐसे में उन्हें नियमानुसार नॉन प्रैक्टिस एलाउंस दिया जाना चाहिए। वहीं कई चिकित्सकों का तर्क है कि निजी प्रैक्टिस पर रोक लगने से उनकी अतिरिक्त आय का स्रोत समाप्त हो गया है, ऐसे में उन्हें मूल वेतन का निर्धारित प्रतिशत एनपीए के रूप में दिया जाना चाहिए। चिकित्सकों का कहना है कि सरकार के निर्देशों के बाद उन्होंने निजी प्रैक्टिस पूरी तरह बंद कर दी है, ऐसे में उन्हें नियमानुसार नॉन प्रैक्टिस एलाउंस दिया जाना चाहिए।


सभी विभागों के चिकित्सक शामिल

एनपीए लेने वाले चिकित्सकों में कल्याण अस्पताल और मेडिकल काॅलेज के चिकित्सक भी शामिल है। जिनमें क्लीनिक और नॉन क्लीनिकल श्रेणी के चिकित्सक है। इन चिकित्सकों में मेडिकल कॉलेज के 44 और कल्याण अस्पताल के 60 चिकित्सक शामिल है। इन सभी चिकित्सकों ने अस्पताल और काॅलेज प्रबंधन को जनवरी माह से नॉन प्रेक्टिस एलाउंस के लिए आवेदन दिया है। इस सूची को स्वास्थ्य विभाग जयपुर और राजस्थान मेडिकल एज्यूकेशन सोसाइटी को भिजवाया जाएगा। इस सूची में शामिल चिकित्सकों के प्रेक्टिस करने संबंधी जानकारी ली जाएगी। गौरतलब है कि पूर्व में ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जहां एनपीए लेने के बावजूद गुपचुप तरीके से निजी प्रैक्टिस जारी रही।

इनका कहना है।

प्रदेश स्तर से निर्देश के बाद अस्पताल और काॅलेज प्रबंधन से एनपीए लेने वाले चिकित्सकों की सूची मांगी गई है। एनपीए के लिए चिकित्सकों ने संबंधित प्रबंधन को आवेदन किया है। सूची को जयपुर भेजा जाएगा।

डॉ. केके अग्रवाल, अधीक्षक कल्याण अस्पताल

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

29 Jan 2026 11:19 am

Hindi News / Rajasthan / Sikar / प्रदेश की सख्ती के बाद चिकित्सकों ने प्रेक्टिस नहीं करने के लिए मांगा नॉन प्रेक्टिस एलाउंस
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

सीकर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कभी खंडेला की गोटा उद्योग से पहचान, अब दम तोड़ रहा दम

पहले जहां हजारो मशीनें चला करती थी अब बची है कुछ मशीने
सीकर

Sikar Rape: नाना के साथ बारात में गई 8 साल की बच्ची से हुआ रेप, डरते-डरते परिजनों को सुनाई ये आपबीती

AI
सीकर

Brutal Crime: मासूम को कुत्तों ने नोंचा, सन्न रह गया पूरा गांव

6-7 महीने का नाली में मिला भ्रूण (Photo- Patrika)
सीकर

दवा व जांच तक सिमटा हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम

सीकर

Rajasthan : मां की मौत का आघात नहीं झेल पाए बच्चे, बेटी के बाद बेटे की भी मौत, एक ही घर से उठीं दो अर्थियां

सीकर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.