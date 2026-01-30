Khatu Shyam Falgun Mela Rajasthan: बाबा खाटू श्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए 68 ट्रेनों का संचालन, हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन

Special Trains For Falgun Lakhi Mela: सीकर जिले में 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले बाबा खाटू श्यामजी के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने 48 नियमित ट्रेनों के अलावा 20 स्पेशल यात्री ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया हैं