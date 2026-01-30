30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Khatu Shyam Falgun Mela Rajasthan: बाबा खाटू श्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए 68 ट्रेनों का संचालन, हर 20 मिनट में मिलेगी ट्रेन

Special Trains For Falgun Lakhi Mela: सीकर जिले में 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले बाबा खाटू श्यामजी के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने 48 नियमित ट्रेनों के अलावा 20 स्पेशल यात्री ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है।

2 min read
सीकर

image

Anand Prakash Yadav

Jan 30, 2026

खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से, पत्रिका फोटो

खाटूश्यामजी फाल्गुनी लक्खी मेला 21 फरवरी से, पत्रिका फोटो

Special Trains For Falgun Lakhi Mela: सीकर जिले में 21 फरवरी से 28 फरवरी तक आयोजित होने वाले बाबा खाटू श्यामजी के वार्षिक फाल्गुनी लक्खी मेले के लिए उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल ने 48 नियमित ट्रेनों के अलावा 20 स्पेशल यात्री ट्रेनों के संचालन की घोषणा की है। मेले में देशभर से लाखों श्रद्धालु खाटू धाम पहुंचेंगे। लाखों की संख्या में पहुंचने वाले यात्रियों की सुविधा को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त स्पेशल ट्रेनों के संचालन का फैसला किया हैं

48 नियमित और 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन

लक्खी मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रींगस उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर मंडल रेलवे जंक्शन से 68 ट्रेनें रोजाना चलाएगा। यात्रियों की सुविधा के लिए 48 नियमित ट्रेनें और मेले के लिए 20 विशेष मेला ट्रेनें शामिल हैं। हर 20 मिनट में रींगस स्टेशन पर यात्री ट्रेन पहुंचेगी, इसके अलावा दो डेमु ट्रेनें आपातकाल के लिए स्पेयर रखी जाएंगी।

रेलवे की आय दोगुनी होने की संभावना

रींगस रेलवे स्टेशन से बाबा खाटूश्यामजी मंदिर 17 किलोमीटर दूर है। रींगस स्टेशन से 48 नियमित ट्रेनों के अलावा 20 स्पेशल ट्रेनों का संचालन होने से रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बीते वर्ष रेलवे को लक्खी मेले में प्रति​दिन 15 से 16 लाख रुपए आय अर्जित हुई थी। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस बार फाल्गुनी मेले में रेलवे की आय में दोगुना बढ़ोतरी होने की संभावना है।

350 से ज्यादा सुरक्षकर्मियों की तैनाती

रेलवे प्रशासन रींगस स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 20 टिकट विंडो और 10 मोबाइल यूनिट ई-टिकट तैनात करेगा। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रींगस स्टेशन पर 350 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात होंगे, जिनमें आरपीएफ और जीआरपी का जाप्ता भी शामिल है। जीआरपी चौकी और 20 सुरक्षा सहायता बूथ यात्रियों की सहायता के लिए 24 घंटे कार्यरत रहेंगे।

विश्राम गृह भी हो रहे तैयार

रींगस रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन अस्थायी शेल्टर हाउस और विश्राम गृह भी तैयार कर रहा है। दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को इससे बड़ी राहत मिलने वाली है। मंदिर क्षेत्र में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की आवाजाही रहने से स्टेशन पर ही यात्रियों को यह अतिरिक्त सुविधा मिलेगी।

image

