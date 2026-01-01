Mahashivratri 15 को, इन तीन राशियों वालों की खुलेगी किस्मत

ज्योतिष के अनुसार इस दिन कुंभ राशि में सूर्य और शुक्र की युति से शुक्रादित्य योग बनेगा। साथ ही चतुर्ग्रही योग, बुधादित्य योग, व्यतिपात योग एवं भद्रावास योग का भी संयोग रहेगा। यह दिन पूजा, व्रत, दान-पुण्य और शिव आराधना के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। पंडित मिश्रा के अनुसार यह पर्व विशेष रूप से मेष, कन्या और कुंभ राशि वालों के लिए अत्यंत फलदायी रहेगा। महाशिवरात्रि पर चार पहर की पूजा का विशेष महत्व रहेगा।