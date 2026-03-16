Kanpur News:पत्नी से कही थी ये बात… दो दिन बाद आम के पेड़ से लटका मिला शव

कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र स्थित हाथीगांव रेलवे क्रॉसिंग के पास सोमवार को एक आम के बगीचे में अधेड़ का शव पेड़ से लटका मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। बगीचे में गए ग्रामीणों की नजर जब पेड़ से लटके शव पर पड़ी तो उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर कब्जे में लिया और जांच शुरू कर दी। बाद में मृतक की पहचान हाथीगांव निवासी राजकुमार उर्फ माना कुशवाहा (50) के रूप में हुई।