Kanpur News:मार्च में ही तपने लगा कानपुर, 16 मार्च को मौसम बदलेगा रंग

कानपुर। अभी मार्च आधा भी नहीं बीता और शहर में गर्मी ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। दोपहर की तेज धूप और बढ़ते तापमान ने लोगों को अप्रैल-मई की याद दिला दी है। हालात यह हैं कि कई घरों में पंखों के साथ कूलर और एसी भी चलने लगे हैं। इसी बीच मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि 16 मार्च को मौसम का मिजाज बदल सकता है, जब बादल छाने, तेज हवाएं चलने और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना है। इससे तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है और लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।