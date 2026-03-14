Kanpur News:लघुशंका से रोका तो बरसीं ईंटें, इलाज के दौरान युवक की मौत

आरोप है कि कुछ देर बाद नशे में धुत फहीम अपने साथी अंश के साथ वापस आया और गाली-गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। दोनों ने जीतू के सिर और चेहरे पर टाइल्स और ईंटों से कई वार किए, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। घटना के बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दोनों आरोपी फरार हो चुके थे। परिजन घायल जीतू को तत्काल हैलट अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी हालत नाजुक बनी रही। नौ दिन तक इलाज चलने के बाद ल देर रात उसने दम तोड़ दिया।