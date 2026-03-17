Kanpur News: घर लौट रहे थे एसीएमओ के चाचा, रेलवे क्रॉसिंग पर हुआ ऐसा हादसा कि थम गई सांसें

बताया गया कि देर रात वह गोवा गार्डन से साइकिल से अपने घर काकादेव लौट रहे थे। इसी दौरान गोवा गार्डन रेलवे क्रॉसिंग पार करते समय रावतपुर की ओर से आ रही पैसेंजर ट्रेन की चपेट में आ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा होते ही आसपास के लोग मौके पर जुट गए और तुरंत डायल 112 पर पुलिस को सूचना दी।सूचना मिलते ही कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस को मृतक के पास से मिले मोबाइल फोन के आधार पर परिजनों को घटना की जानकारी दी गई। खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। कुछ ही देर में परिजन और स्वास्थ्य विभाग में तैनात एसीएमओ आर.पी. मिश्रा भी मौके पर पहुंच गए।