13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur Weather Update: तेज धूप, तेज हवाएं और बढ़ता तापमान…मौसम विशेषज्ञ ने दी बड़ी चेतावनी

Kanpur Weather :कानपुर मंडल सहित मध्य यूपी में तेज धूप और बढ़ती हवाओं के कारण तापमान में लगातार बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों ने बताया कि फिलहाल बारिश के आसार नहीं हैं और गर्मी का असर बढ़ सकता है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Mar 13, 2026

कानपुर। कानपुर मंडल सहित मध्य उत्तर प्रदेश में अब मौसम तेजी से करवट लेने जा रहा है। आज से तेज धूप निकलने की संभावना जताई गई है। मौसम विशेषज्ञों डॉ. यस. एन. सुनील पांडेय के अनुसार दिन चढ़ने के साथ ही गर्मी का असर बढ़ेगा और लोगों को दोपहर में तेज तपिश का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि बीच-बीच में आसमान में बादलों की हल्की आवाजाही भी देखने को मिल सकती है, लेकिन इससे मौसम में राहत मिलने की उम्मीद कम है।

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आसमान साफ रहने और हवाओं की दिशा बदलने से आने वाले दिनों में तापमान में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है।

धूप और हवाओं से बढ़ेगी गर्मी

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं की रफ्तार फिर तेज होने जा रही है। दोपहर के समय हवा की गति 1 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। साफ आसमान के कारण धूप तेज होगी और गर्मी का असर पहले से ज्यादा महसूस होगा। आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इससे लोगों को सुबह और रात में भी हल्की गर्मी का अहसास हो सकता है।

किसानों के लिए जरूरी सलाह

मौसम विशेषज्ञों ने किसानों को खेतों में नमी बनाए रखने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी का असर फसलों पर पड़ सकता है, इसलिए सिंचाई और नमी बनाए रखना जरूरी है। फिलहाल कानपुर मंडल में केवल बादलों की आवाजाही की संभावना है। अभी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में गर्मी का असर और बढ़ सकता है।

#Rashifal-2025में अब तक

Kanpur Weather Update: तेज धूप, तेज हवाएं और बढ़ता तापमान…मौसम विशेषज्ञ ने दी बड़ी चेतावनी

Banda News:मंडप सजा, बारात पहुंची… फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि बिना फेरे ही लौट गई बारात?

Kanpur News: बाल मजदूरी पर कड़ा प्रहार, 12 से 25 मार्च तक चलेगा चेकिंग अभियान

Banda News: तेज धूप का रहेगा असर, दोपहर में बढ़ेगी गर्मी, बारिश के आसार नहीं

Kanpur News: गंगा मेला से पहले ट्रैफिक का मास्टर प्लान, VIP रोड बंद, इन रास्तों से होकर गुजरेंगे वाहन

Kanpur News:आवारा कुत्ते का हमला, युवती घायल, सीसीटीवी वीडियो वायरल

Kanpur News: शिवालय में खिला रंगों का गुलाल, नसीम सोलंकी ने फूलों से खेली होली

Kanpur News: होली के रंग पड़े फीके, पारिवारिक कलह से आहत विवाहिता ने फांसी लगाकर दी जान

Kanpur News:भाजपा जिलाध्यक्ष के देवर-देवरानी व भतीजा घायल, रिश्तेदार के घर जा रहे थे होली मिलने

Kanpur News:रिक्शा चालक बना ‘करोड़पति’, 38 बोगस कंपनियों से 250 करोड़ का खेल, दो गिरफ्तार

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

CG Weather Update

Rajasthan Weather News

UP Weather Forecast

weather alert

Weather Alert in UP

Weather Forecast

मौसम समाचार

weather news

weather report

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

13 Mar 2026 05:30 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur Weather Update: तेज धूप, तेज हवाएं और बढ़ता तापमान…मौसम विशेषज्ञ ने दी बड़ी चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: एक आदमी…दो पासपोर्ट! खेल का खुलासा, मुकदमा दर्ज

कानपुर

Kanpur News: वन विभाग की वर्दी में नशे का खेल! उन्नाव से गांजा लाकर कानपुर में बेचता था शातिर तस्कर गिरफ्तार

कानपुर

Kanpur Gas Crisis: कॉमर्शियल सिलेंडर गायब, 1700 का सिलेंडर 2000 में ब्लैक, कारोबारियों की बढ़ी टेंशन

कानपुर

Kanpur News: लाइव आया युवक…और लगा ली फांसी, मोबाइल स्क्रीन पर दिखा खौफनाक मंजर

कानपुर

Kanpur Weather Update: सुबह से निकलेगी तेज धूप, बढ़ेगी गर्मी, जानिए कैसा रहेगा मौसम

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.