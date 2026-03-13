Kanpur Weather Update: तेज धूप, तेज हवाएं और बढ़ता तापमान…मौसम विशेषज्ञ ने दी बड़ी चेतावनी

मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली हवाओं की रफ्तार फिर तेज होने जा रही है। दोपहर के समय हवा की गति 1 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। साफ आसमान के कारण धूप तेज होगी और गर्मी का असर पहले से ज्यादा महसूस होगा। आने वाले दिनों में तापमान धीरे-धीरे बढ़ेगा। दिन के साथ-साथ रात का तापमान भी सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। इससे लोगों को सुबह और रात में भी हल्की गर्मी का अहसास हो सकता है।