Kanpur News:भाजपा जिलाध्यक्ष के देवर-देवरानी व भतीजा घायल, रिश्तेदार के घर जा रहे थे होली मिलने

बताया गया कि जैसे ही परिवार की स्कूटी जरेलापुर मोड़ के पास पहुंची, पीछे से आ रही तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि तीनों सड़क पर गिर पड़े। हादसे में सुधीर और उपमा सचान को मामूली चोटें आईं, जबकि शुभ गंभीर रूप से घायल हो गया।स्थानीय लोगों की सहायता से पुलिस ने घायलों को पुखरायां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया,जहां प्राथमिक उपचार के बाद शुभ की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।