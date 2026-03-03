Kanpur News:मासूमों की होली, सपनों की टोली, अनाथ बच्चों संग डीएम ने खेली होली

जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह व उनकी पत्नी रश्मि सिंह ने बच्चों को गुलाल लगाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद उन्होंने बच्चों के साथ जमीन पर बैठकर आत्मीय संवाद किया। जिलाधिकारी ने जब बच्चों से उनके भविष्य के सपनों के बारे में पूछा, तो किसी ने डॉक्टर बनने की इच्छा जताई तो किसी ने इंजीनियर बनने का लक्ष्य साझा किया। डीएम ने बच्चों की शैक्षिक प्रगति की रिपोर्ट ली और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान जितेंद्र प्रताप सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर ने कहा कि इन बच्चों को आगे बढ़ने के हर अवसर उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। शिक्षा, मार्गदर्शन या अन्य किसी भी जरूरत के लिए जिला प्रशासन पूरी जिम्मेदारी के साथ इनके पीछे खड़ा है।