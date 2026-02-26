Kanpur News:होली से पहले मिठाई माफिया पर शिकंजा: बदबूदार खोया छोड़कर भागे मजदूर, 29 लाख का माल सीज

अधिकारियों को सूचना मिली थी कि इटावा-कानपुर पैसेंजर ट्रेन से लाया गया खोया पनकी स्टेशन पर उतारा गया है। टीम के पहुंचते ही ट्रेन से उतारा गया खोया कुछ मजदूर स्टेशन के बाहर ले जाते दिखे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर अधिकारियों पर पड़ी, वे खोया छोड़कर मौके से फरार हो गए। मौके पर पड़े खोये की जांच की गई तो वह गंदे कपड़ों में लिपटा मिला और उससे तेज दुर्गंध आ रही थी। आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी ने भी खोया पर अपना दावा नहीं किया। इसके बाद खाद्य विभाग की टीम ने लगभग नौ क्विंटल खोया (अनुमानित कीमत 3.42 लाख रुपये) जब्त कर टेंपो से गोविंदनगर स्थित कूड़ा निस्तारण प्लांट भिजवाया, जहां उसे नष्ट करा दिया गया।