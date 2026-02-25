Kanpur News: पीएसआईटी कॉलेज में छात्र की मौत के बाद प्रदर्शन, परिसर में तनाव

कानपुर के दबौली निवासी खाद कारोबारी प्रभाकर सिंह के 21 वर्षीय पुत्र प्रखर सिंह सोमवार को कॉलेज से छुट्टी के बाद बाइक से घर लौट रहे थे। उसी समय परिसर में निर्माण कार्य चल रहा था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, एक कार तेज गति से निकली, जिससे अचानक धूल का घना गुबार उठ गया और कुछ देर के लिए दृश्यता बेहद कम हो गई। इसी दौरान सामने खड़ी जेसीबी प्रखर को नजर नहीं आई और वह सीधे उससे जा टकराए। टक्कर इतनी जोरदार थी कि वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। मौके पर मौजूद छात्रों और कर्मचारियों ने तुरंत घायल छात्र को पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें आईसीयू में भर्ती किया। सूचना मिलने पर परिजन भी अस्पताल पहुंचे। चिकित्सकों ने काफी प्रयास किए, लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ और मंगलवार देर शाम उपचार के दौरान छात्र ने दम तोड़ दिया था।