‘समोसे के पैसे’ या कुछ और? जेब में जाते नोट ने एक साल बाद फिर खड़ा किया बड़ा सवाल, वीडियो वायरल

इस पर चौकी प्रभारी ने समोसे मंगवाने के लिए 500 रुपये दिए थे। बाद में समोसे के बचे हुए पैसे युवक द्वारा चौकी प्रभारी को लौटाए जा रहे थे। इसी दौरान एक महिला ने वीडियो बना लिया थे। यह वीडियो पहले भी महिला द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। उस समय मामले की जांच तत्कालीन सहायक पुलिस आयुक्त अभिषेक पांडे द्वारा की गई थी। जांच में यह स्पष्ट हुआ था कि पैसे लेने जैसा कोई दोष सिद्ध नहीं होता है।