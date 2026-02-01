Kanpur News:रील के चक्कर में वर्दी की फजीहत:सिपाही की आपत्तिजनक हरकत, वीडियो वायरल

जानकारी के अनुसार, रविवार को महाशिवरात्रि के अवसर पर आनंदेश्वर मंदिर में भंडारे का आयोजन था। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर और आसपास पुलिस बल की तैनाती की गई थी। इसी दौरान माथे पर चंदन लगाए एक किन्नर पार्किंग क्षेत्र में चलते हुए इंस्टाग्राम पर रील बना रही थी। तभी पीछे से गश्त करते हुए पहुंचे कई पुलिसकर्मियों में से एक सिपाही अचानक उसके पास आया और गालों पर चूम लिया।यह पूरी घटना मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। किन्नर ने उक्त वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम आईडी ‘स्मार्टी कौशल’ से पोस्ट कर दिया और बैकग्राउंड में “छैला बाबू तू कैसा दिलदार निकला” गाना जोड़ दिया। वीडियो पोस्ट होते ही इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो गया। वीडियो में सड़क पर गश्त करते 10 से अधिक पुलिसकर्मी भी साफ दिखाई दे रहे हैं।