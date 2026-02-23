23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:पंचायत भवन के पीछे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले- हुई है हत्या

Kanpur Crime News: सचेंडी क्षेत्र में गज्जापुरवा गांव के बाहर नीम के पेड़ से 20 वर्षीय युवक का शव फंदे पर मिला। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। पुलिस व फोरेंसिक टीम जांच कर रही है।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 23, 2026

कानपुर। सचेंडी थाना क्षेत्र के गज्जापुरवा गांव के बाहर एक युवक का शव नीम के पेड़ से रस्सी के फंदे पर लटकता मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। घर से निकले ग्रामीणों की नजर जब शव पर पड़ी तो अफरातफरी मच गई। देखते ही देखते बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य संकलन के साथ जांच शुरू कर दी। परिजनों ने युवक की हत्या कर शव लटकाए जाने की आशंका जताई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।

नीम के पेड़ पर मिला शव -

जानकारी के अनुसार, कानपुर के सचेंडी क्षेत्र स्थित गज्जापुरवा गांव के बाहर पंचायत भवन और बारातशाला के पीछे लगे नीम के पेड़ पर 20 वर्षीय विकास का शव लटका मिला। मृतक गज्जापुरवा का ही निवासी था। सुबह शव दिखते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां सुनीता बदहवास हो गई।परिजनों के मुताबिक, विकास ने वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, लेकिन वह उत्तीर्ण नहीं हो सका था। इसके बाद वह खेती-किसानी के काम में हाथ बंटाने लगा था। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पिता शिवप्रताप हरियाणा में किसी आश्रम में साधु के रूप में रहते हैं। विकास पांच भाइयों में दूसरे नंबर का था और परिवार में उसकी अहम भूमिका थी।

आत्महत्या नहीं है हत्या -

परिजनों के ने घटना को संदिग्ध बताते हुए हत्या की आशंका जाहिर की है। उनका कहना है कि जिस स्थान पर शव मिला, वहां की परिस्थितियां आत्महत्या से मेल नहीं खातीं। इसी आधार पर पुलिस और फोरेंसिक टीम सभी संभावित पहलुओं की बारीकी से जांच कर रही है। घटनास्थल से जुटाए गए साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच कराई जा रही है, ताकि मौत के कारणों का स्पष्ट पता चल सके।

पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव -

इस संबंध में इंस्पेक्टर दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर साक्ष्य एकत्र किए गए हैं। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असली वजह स्पष्ट हो सकेगी। फिलहाल तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

23 Feb 2026 12:22 pm

Published on:

23 Feb 2026 12:21 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:पंचायत भवन के पीछे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले- हुई है हत्या

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News: फर्जी कंपनियों का खेल: कागजों पर कारोबार, हकीकत में ठिकाना नहीं…करोड़ों की टैक्स चोरी

कानपुर

ऑनलाइन गेम का लालच पड़ा भारी, युवक से 99 हजार की साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

कानपुर

परीक्षा के दबाव में टूटी हिम्मत, एचबीटीयू कैंपस में इंटर की छात्रा ने दी जान

कानपुर

चलती ऑटो में लूट,फिर सड़क पर फेंका,चालक गिरफ्तार

कानपुर

मात्र 7 दिन में मिल जाती थी डिग्री! 14 नामी यूनिवर्सिटी में फैला था शैलेंद्र ओझा का ‘एजुकेशन सिंडिकेट, ऐसे खुला पूरा रैकेट

कानपुर में फर्जी डिग्री का बड़ा गिरोह पकड़ा गया!
कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.