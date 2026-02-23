Kanpur News:पंचायत भवन के पीछे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले- हुई है हत्या

जानकारी के अनुसार, कानपुर के सचेंडी क्षेत्र स्थित गज्जापुरवा गांव के बाहर पंचायत भवन और बारातशाला के पीछे लगे नीम के पेड़ पर 20 वर्षीय विकास का शव लटका मिला। मृतक गज्जापुरवा का ही निवासी था। सुबह शव दिखते ही गांव में कोहराम मच गया। सूचना पर परिजन मौके पर पहुंचे तो उनका रो-रोकर बुरा हाल हो गया। मां सुनीता बदहवास हो गई।परिजनों के मुताबिक, विकास ने वर्ष 2024 में इंटरमीडिएट की परीक्षा दी थी, लेकिन वह उत्तीर्ण नहीं हो सका था। इसके बाद वह खेती-किसानी के काम में हाथ बंटाने लगा था। परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य बताई जा रही है। पिता शिवप्रताप हरियाणा में किसी आश्रम में साधु के रूप में रहते हैं। विकास पांच भाइयों में दूसरे नंबर का था और परिवार में उसकी अहम भूमिका थी।