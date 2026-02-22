चलती ऑटो में लूट,फिर सड़क पर फेंका,चालक गिरफ्तार

कौशांबी के फजिलपुर गोपालपुर उदहीन बुजुर्ग निवासी गोविंद यादव के मुताबिक, वह बीते बुधवार तड़के करीब तीन बजे जोधपुर से ट्रेन द्वारा कानपुर सेंट्रल पहुंचे थे। सिंहपुर चकरपुर मंडी स्थित जीजा के घर जाने के लिए उन्होंने एक ऑटो किया। ऑटो में चालक समेत चार युवक पहले से सवार थे। कुछ दूरी तय करते ही आरोपियों ने छीना-झपटी शुरू कर दी। विरोध करने पर गोविंद के साथ बेरहमी से मारपीट की गई और जेब में रखे 15 हजार रुपये व बैग छीन लिया गया। वारदात के बाद भौती बाईपास के पास उन्हें चलती ऑटो से नीचे फेंक दिया गया।