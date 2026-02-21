सरकारी नौकरी का झांसा, करोड़ों की ठगी: 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

पुलिस के मुताबिक, नौबस्ता के पशुपति नगर निवासी ए.के. बाजपेई ने वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कर बताया था कि वर्ष 2020 में आईआईटी देवी सहाय नगर निवासी सतनाम सिंह ने सरकार में गहरी पैठ का दावा किया। उसने नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवाओं के नाम पर 81.60 लाख रुपये वसूल लिए। भरोसा जीतने के लिए उसने बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी थमाए, जो बाद में फर्जी साबित हुए। जब पीड़ित ने रुपये लौटाने का दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा और फिर अचानक फरार हो गया। पुलिस ने तलाश तेज की, लेकिन लंबे समय तक उसका कोई सुराग नहीं मिला।