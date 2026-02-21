21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सरकारी नौकरी का झांसा, करोड़ों की ठगी: 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

Kanpur News:सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर 81.60 लाख रुपये की ठगी करने वाले 25 हजार के इनामी शातिर को पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया। आरोपी ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर युवाओं को ठगा था। उस पर पहले से कई मुकदमे दर्ज हैं।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 21, 2026

कानपुर। सरकारी नौकरी का सुनहरा सपना दिखाकर युवाओं से करोड़ों की ठगी करने वाले शातिर का खेल आखिरकार खत्म हो गया। कल्याणपुर पुलिस ने 25 हजार के इनामी ठग सतनाम सिंह को लखनऊ के जानकीपुरम इलाके से दबोच लिया। गिरफ्तारी के साथ ही उस ठगी नेटवर्क की परतें खुलने लगी हैं, जिसने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर के सहारे कई परिवारों की उम्मीदें तोड़ दी थीं।

नगर निगम में नौकरी दिलाने का दिया था झांसा -

पुलिस के मुताबिक, नौबस्ता के पशुपति नगर निवासी ए.के. बाजपेई ने वर्ष 2023 में मुकदमा दर्ज कर बताया था कि वर्ष 2020 में आईआईटी देवी सहाय नगर निवासी सतनाम सिंह ने सरकार में गहरी पैठ का दावा किया। उसने नगर निगम में नौकरी दिलाने का झांसा देकर कई युवाओं के नाम पर 81.60 लाख रुपये वसूल लिए। भरोसा जीतने के लिए उसने बाकायदा ज्वाइनिंग लेटर भी थमाए, जो बाद में फर्जी साबित हुए। जब पीड़ित ने रुपये लौटाने का दबाव बनाया तो आरोपी टालमटोल करने लगा और फिर अचानक फरार हो गया। पुलिस ने तलाश तेज की, लेकिन लंबे समय तक उसका कोई सुराग नहीं मिला।

25 हजार रुपये का इनाम हुआ था घोषित -

आखिरकार उस पर 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया। इनाम घोषित होते ही पुलिस ने सर्विलांस और मुखबिर तंत्र को सक्रिय किया, जिसके बाद आरोपी की लोकेशन ट्रेस कर उसे लखनऊ से गिरफ्तार कर लिया गया।जांच में सामने आया है कि सतनाम सिंह कोई साधारण ठग नहीं, बल्कि अंतरराज्यीय गिरोह का हिस्सा है। उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और उसने कुशीनगर में भी इसी तरह नौकरी के नाम पर ठगी को अंजाम दिया था।

क्या बोले थाना प्रभारी -

कल्याणपुर थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके नेटवर्क, फर्जी दस्तावेज तैयार करने वालों व पीड़ितों की संख्या की भी जांच की जा रही है। आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 02:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सरकारी नौकरी का झांसा, करोड़ों की ठगी: 25 हजार का इनामी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘सम्मान पर चोट, सब्र टूटा’ आर्डिनेंस फैक्ट्री गेट पर भड़के आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कामकाज ठप

कानपुर

बीमारी, बढ़ता इलाज खर्च और नशे की गिरफ्त ने तोड़ा हौसला, गंगा में कूदकर युवक ने दी जान

कानपुर

तेरहवीं से लौट रहा था परिवार, तालाब में समाई वैन, पति-पत्नी समेत 4 की मौत

कानपुर

घरेलू विवाद का दर्दनाक अंत: पंखे से लटकता मिला युवक का शव

कानपुर

अब नहीं चलेगी मनमानी : सात रंगों में बंधे ई-रिक्शा, सड़कों पर डिजिटल चक्रव्यूह

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.