बीमारी, बढ़ता इलाज खर्च और नशे की गिरफ्त ने तोड़ा हौसला, गंगा में कूदकर युवक ने दी जान

परिजनों ने बताया कि मृतक लंबे समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित था। इलाज पर लगातार रुपये खर्च हो रहे थे, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया था। उधारी बढ़ती जा रही थी और आमदनी के साधन सीमित होते जा रहे थे। इसी आर्थिक दबाव के बीच युवक नशे की लत से भी बाहर नहीं निकल पा रहा था। परिजन बताते हैं कि उसने कई बार नशा छोड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहा, जिससे उसकी मानसिक स्थिति और कमजोर होती चली गई।बीमारी, पैसे की तंगी और नशे की दोहरी मार ने उसे भीतर से तोड़ दिया था। परिवार में पत्नी और दो छोटे बच्चे हैं, जिनकी जिम्मेदारी का बोझ भी उसे लगातार कचोट रहा था। घटना के बाद से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।