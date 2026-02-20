अब नहीं चलेगी मनमानी : सात रंगों में बंधे ई-रिक्शा, सड़कों पर डिजिटल चक्रव्यूह

दरअसल, शहर में ई-रिक्शा की संख्या तेजी से बढ़ी है। इससे जहां यात्रियों को सुविधा मिली, वहीं ट्रैफिक जाम, रूट उल्लंघन और चोरी जैसी समस्याएं भी सामने आईं। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए यह हाईटेक योजना बनाई गई है। ट्रैफिक अधिकारियों के मुताबिक 25 फरवरी से 5 मार्च तक शहर के 37 थानों और ट्रैफिक कार्यालय में विशेष पंजीकरण अभियान चलेगा, जिसमें पहले चरण में 10 हजार ई-रिक्शा को शामिल किया जाएगा। इस दौरान ई-रिक्शा मालिकों और चालकों को निःशुल्क बारकोड और क्यूआर कोड दिए जाएंगे।