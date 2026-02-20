सीएसए कैंपस में बवाल का खामियाजा: हॉस्टल मारपीट पर 31 छात्रों पर कार्रवाई, अर्थदंड और निष्कासन

प्रशासन के अनुसार, घटना के बाद अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चीफ वार्डन, संबंधित वार्डन और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुलपति के अनुमोदन से यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जद में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, वरुणा और शेखर छात्रावास के कुल 31 छात्र आए हैं। आदेश के मुताबिक, कुछ छात्रों पर 10 हजार रुपये, कुछ पर 5 हजार रुपये और अन्य पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा, गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में कुछ छात्रों को छात्रावास से निष्कासित भी किया गया है। निष्कासित छात्रों को 24 घंटे के भीतर छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सभी संबंधित छात्रों को 15 दिनों के अंदर अर्थदंड की राशि जमा करनी होगी।