20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सीएसए कैंपस में बवाल का खामियाजा: हॉस्टल मारपीट पर 31 छात्रों पर कार्रवाई, अर्थदंड और निष्कासन

Kanpur News: चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में 14 फरवरी की रात हुई छात्रावास मारपीट के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की। जांच में दोषी पाए गए 31 छात्रों पर 2,500 से 10,000 रुपये तक का अर्थदंड लगाया गया,जबकि कुछ छात्रों को छात्रावास से निष्कासित किया गया।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 20, 2026

कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (सीएसए) के छात्रावासों में 14 फरवरी की रात हुई मारपीट की घटना के मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जांच के बाद दोषी पाए गए 31 छात्रों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई के आदेश जारी किए गए हैं।

जांच के बाद हुई कार्रवाई -

प्रशासन के अनुसार, घटना के बाद अधिष्ठाता छात्र कल्याण, चीफ वार्डन, संबंधित वार्डन और सुरक्षा अधिकारियों द्वारा विस्तृत जांच की गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर कुलपति के अनुमोदन से यह कार्रवाई की गई है। कार्रवाई की जद में डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम, वरुणा और शेखर छात्रावास के कुल 31 छात्र आए हैं। आदेश के मुताबिक, कुछ छात्रों पर 10 हजार रुपये, कुछ पर 5 हजार रुपये और अन्य पर 2,500 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। इसके अलावा, गंभीर अनुशासनहीनता के आरोप में कुछ छात्रों को छात्रावास से निष्कासित भी किया गया है। निष्कासित छात्रों को 24 घंटे के भीतर छात्रावास खाली करने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि सभी संबंधित छात्रों को 15 दिनों के अंदर अर्थदंड की राशि जमा करनी होगी।

किसी भी तरह का नहीं होगा समझौता -

विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परिसर में अनुशासन और सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। छात्रावासों और शैक्षणिक माहौल में शांति बनाए रखना प्राथमिकता है। भविष्य में यदि इस तरह की कोई भी अनुशासनहीन घटना सामने आती है, तो दोषियों के विरुद्ध वर्तमान से भी अधिक कठोर और सख्त कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 10:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सीएसए कैंपस में बवाल का खामियाजा: हॉस्टल मारपीट पर 31 छात्रों पर कार्रवाई, अर्थदंड और निष्कासन

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

यूरोपीय कारोबारी से दो करोड़ की साइबर ठगी, कानपुर से दो शातिर गिरफ्तार

कानपुर

क्लासरूम बिना गए बन गए इंजीनियर–वकील, 9 राज्यों में फैला फर्जी डिग्री खेल,4 गिरफ्तार

कानपुर

घर का ही निकला चोर: भरोसे की आड़ में उड़ाए जेवर, 12 घंटे में खुली पूरी कहानी

कानपुर

बारात में गया था परिवार, घर में अकेली नाबालिग से युवक ने की दरिंदगी

कानपुर

मानसिक तनाव से जूझ रहे छात्रों के लिए IIT कानपुर का बड़ा कदम, खुलेगा ‘ओपन फोरम’

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.