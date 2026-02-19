घर का ही निकला चोर: भरोसे की आड़ में उड़ाए जेवर, 12 घंटे में खुली पूरी कहानी

अंबेडकरपुरम निवासी अनीता पत्नी मनोज कुमार ने 18 फरवरी को तहरीर देकर बताया कि वह पति के साथ बेंगलुरु में रहती हैं। घर में उनकी बुजुर्ग मां और मामा का बेटा आकाश रहता था। कानपुर लौटने पर जब उन्होंने अलमारी देखी तो 5 से 10 लाख रुपए के सोने-चांदी के जेवर गायब थे। वही पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में शक की सुई घर के ही किसी अपनों पर ही घूमी और जांच में सच भी वही निकला।