यूपी बोर्ड परीक्षा के दौरान छात्र बेहोश होकर गिरा, मचा हड़कंप, 83 केंद्रों में हो रही परीक्षा

Student faints, doctor called: कानपुर देहात में आज बोर्ड परीक्षा के दौरान एक छात्र बेहोश होकर गिर पड़ा। यह देख क्लासरूम रूम में हड़कंप मच गया। कक्ष निरीक्षक ने तत्काल इसकी जानकारी केंद्र व्यवस्थापक को दी। केंद्र व्यवस्थापक से मिली जानकारी के आधार पर मौके पर पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छात्र का उपचार किया। मामला पटेल इंटर कॉलेज बरौर का है। इधर जिले में 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें कुल 49610 परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा को संपन्न करने के लिए प्रशासन ने बड़ी व्यवस्था की है। परीक्षा केंद्र के आसपास खड़े वाहनों को हटा दिया गया है। सीसीटीवी कैमरे से परीक्षा केंद्रों की निगरानी की जा रही है। ‌