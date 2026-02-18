कानपुर की गलियों से डिजिटल ठगी तक: ‘लेडी डॉन’ का करोड़ों का साइबर खेल ध्वस्त,पुलिस ने दबोचा

गिरफ्तारी के दौरान पुलिस के हाथ ऐसा सामान लगा जिसने पूरे नेटवर्क की परतें खोल दीं —9 डेबिट कार्ड, 4 सिम कार्ड, 4 मोबाइल फोन, कई पैन कार्ड, आधार कार्ड, चेकबुक और बैंक किट।अधिकारियों का मानना है कि इन सबका इस्तेमाल फर्जी खातों और ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा था।अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से कितनी और कंपनियां जुड़ी थीं और टैक्स चोरी की असली रकम कितनी बड़ी है। माना जा रहा है कि यह घोटाला 2.75 करोड़ से कहीं ज्यादा का हो सकता है।