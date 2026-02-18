बेटा संभलकर आना…आखिरी कॉल के कुछ घंटों बाद उजड़ गया पूरा परिवार, भतीजे का शव देख बेहोश हुई बुआ

घर की वही दहलीज, जहां कुछ घंटों पहले हंसी की गूंज थी, अब वहां एक दम सन्नाटा पसरा था। पोस्टमार्टम हाउस पर प्रीति की नजरें पागलों की तरह एक चेहरे से दूसरे चेहरे पर घूम रही थीं। मां…उसने धीरे से पुकारा, जैसे कोई बच्चा गहरी नींद में सोई मां को जगाता है, लेकिन कोई हलचल नहीं हुई। वही मां, जो प्रीति के ससुराल से घर आने पर पूरे मोहल्ले को सिर पर उठा लेती थी, आज सफेद कफन में खामोश पड़ी थी।