कानपुर में ‘वर्दी वाला ठग’ गिरफ्तार,नकली पिस्टल के दम पर चला रहा था ठगी का साम्राज्य

पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम संजय कुमार सिंह पुत्र रंजीत सिंह निवासी दोस्तीनगर थाना कोतवाली, उन्नाव बताया। उसकी उम्र करीब 42 वर्ष है। पुलिस के अनुसार आरोपी खुद को पुलिस विभाग का अधिकारी बताकर लोगों को किसी न किसी मामले में फंसाने की धमकी देता था और फिर समझौते के नाम पर मोटी रकम वसूलता था। कई पीड़ितों ने अलग-अलग थानों में इसकी शिकायत की थी, लेकिन आरोपी बार-बार जगह बदलकर पुलिस को चकमा दे रहा था।