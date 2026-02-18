पांच बार चाकुओं से गोदा गया भाजपा नेता,गोली के बाद भी नहीं रुके हमलावर,वीडियो वायरल

छपेड़ा पुलिया रात करीब दो बजे छपेड़ा पुलिया के पास घात लगाए बैठे हमलावरों ने पहले सोनू राठौर की पीठ में गोली मारी। लेकिन इसके बाद भी हमलावरों का कहर नहीं थमा। वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखा कि एक के बाद एक करीब पांच बार चाकू से वार किए गए — पेट, कमर और शरीर के कई हिस्सों को निशाना बनाया गया। वीडियो में यह भी नजर आया कि गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद सोनू राठौर खुद को बचाने के लिए लड़खड़ाते कदमों से भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन हमलावर पीछे-पीछे दौड़ते रहे। घटना के बाद पुलिस ने घायल भाजपा नेता को तत्काल हैलट अस्पताल पहुंचाया था, जहां हालत बेहद नाजुक बनी हुई है।