कानपुर से उठी पहल, देश-दुनिया में छाई: एआई आधारित शिक्षा मंच को अंतरराष्ट्रीय पहचान

कानपुर : प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि सामने आई है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर द्वारा विकसित सथी (स्व मूल्यांकन, परीक्षा और प्रवेश परीक्षा सहायता) पहल को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है। इस पहल को शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार का भी समर्थन प्राप्त हुआ है।
सथी को “शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का वास्तविक प्रभाव” नामक अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पुस्तक में शामिल किया गया है, जिसका विमोचन इंडिया एआई प्रभाव सम्मेलन 2026 में किया गया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि यह मंच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण प्रणाली बनकर पूरे भारत के छात्रों, खासकर ग्रामीण और वंचित वर्ग के विद्यार्थियों, को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और व्यक्तिगत परीक्षा तैयारी की सुविधा दे रहा है।
इस दौरान सथी टीम ने मंच के नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित संस्करण की भी घोषणा की। नए संस्करण में कई उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद शिक्षक छात्रों को विषय समझने में मदद करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शंका समाधान प्रणाली और दृश्य प्रश्न समाधान से छात्रों को तुरंत जवाब मिलेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत अध्ययन योजना, छात्र के अनुसार पढ़ाई का मार्ग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभ्यास परीक्षा, विस्तृत प्रदर्शन विश्लेषण, भ्रम पहचान प्रणाली, स्मृति सहायता उपकरण, स्वचालित संक्षेप, न्यूनतम चयन अंक पूर्वानुमान और करियर परामर्श सुविधा भी दी गई है।
शिक्षकों के लिए भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षण सहायक उपकरण जोड़े गए हैं, जबकि छात्रों को पढ़ाई में लगातार जोड़े रखने के लिए प्रेरणा और सहभागिता से जुड़े फीचर शामिल किए गए हैं। सथी वर्तमान में जेईई, नीट, सीयूईटी, क्लैट, एसएससी, आरआरबी, आईबीपीएस और आईसीएआर सहित कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं की तैयारी में मदद कर रहा है। इस मंच पर छात्रों को बहुभाषी अध्ययन सामग्री पूरी तरह निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है।
संस्थान के प्रतिनिधियों के अनुसार यह मंच दिखाता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जिम्मेदारी के साथ उपयोग कर शिक्षा के परिणाम बेहतर बनाए जा सकते हैं और सभी वर्गों तक शिक्षा पहुंचाई जा सकती है। अंतरराष्ट्रीय अध्ययन पुस्तक में शामिल होना कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित शिक्षा नवाचार के क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी मजबूत करता है।सथी का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हर छात्र तक पहुंचाना है।
यहां छात्रों को निःशुल्क वीडियो व्याख्यान, अभ्यास प्रश्न, अभ्यास परीक्षा, शंका समाधान सुविधा, छात्र के अनुसार अध्ययन योजना और करियर मार्गदर्शन दिया जाता है। साथ ही अनुभवी शिक्षकों व विषय विशेषज्ञों से मार्गदर्शन सहयोग भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे छात्र बेहतर प्रदर्शन कर सकें।छात्र sathee.iitk.ac.in पर जाकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
कानपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग