कानपुर से उठी पहल, देश-दुनिया में छाई: एआई आधारित शिक्षा मंच को अंतरराष्ट्रीय पहचान

इस दौरान सथी टीम ने मंच के नए कृत्रिम बुद्धिमत्ता समर्थित संस्करण की भी घोषणा की। नए संस्करण में कई उन्नत सुविधाएं जोड़ी गई हैं। इसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता संवाद शिक्षक छात्रों को विषय समझने में मदद करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता शंका समाधान प्रणाली और दृश्य प्रश्न समाधान से छात्रों को तुरंत जवाब मिलेगा। इसके साथ ही व्यक्तिगत अध्ययन योजना, छात्र के अनुसार पढ़ाई का मार्ग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभ्यास परीक्षा, विस्तृत प्रदर्शन विश्लेषण, भ्रम पहचान प्रणाली, स्मृति सहायता उपकरण, स्वचालित संक्षेप, न्यूनतम चयन अंक पूर्वानुमान और करियर परामर्श सुविधा भी दी गई है।