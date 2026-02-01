यूरोपीय कारोबारी से दो करोड़ की साइबर ठगी, कानपुर से दो शातिर गिरफ्तार

विदेशी नागरिक से साइबर धोखाधड़ी के इस संगठित मामले में पनकी पुलिस और साइबर सेल पश्चिम जोन की संयुक्त टीम गठित की गई। सुरागरसी के बाद अपट्रान स्टेट, पनकी से अमित ओम प्रकाश शर्मा (46) निवासी रतन सिंह कॉलोनी, सीपरी कॉलोनी, झांसी और आकाश कुमार (30) निवासी बी-207, मछरिया नौबस्ता, पशुपति नगर, बर्रा कानपुर नगर को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के दौरान आरोपितों के पास से 20,150 रुपये नकद, टाटा हैरियर कार (एमएच 47 बीके 4078), एक लैपटॉप व चार्जर, चार मोबाइल फोन, 13 चेकबुक, आठ पासबुक, नौ एटीएम कार्ड, चार पृष्ठ का रेंट एग्रीमेंट, तीन आधार कार्ड, दो पैन कार्ड, दो मतदाता पहचान पत्र, दो ड्राइविंग लाइसेंस, एक आरसी, दो स्टांप, एक पर्स और एक पिट्ठू बैग बरामद किए गए। इसके अलावा साइबर फ्रॉड से जुड़े विभिन्न बैंक खातों में करीब 1.30 करोड़ रुपये की धनराशि पुलिस ने सीज कर दी है।