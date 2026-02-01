20 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

तेरहवीं से लौट रहा था परिवार, तालाब में समाई वैन, पति-पत्नी समेत 4 की मौत

Kanpur Dehat News: शिवली में बैरी सवाई गांव के पास अनियंत्रित वैन तालाब में गिर गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच लोगों को ग्रामीणों ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 20, 2026

कानपुर देहात, शिवली के बैरी सवाई गांव के पास चालक का वैन से नियंत्रण हट गया और वाहन सड़क किनारे तालाब में जा गिरा। हादसे में दंपती समेत चार लोगों की मौत हो गई, जबकि पांच अन्य को ग्रामीणों की सूझबूझ से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वही सूचन पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तेरहवीं से लौट रहा था परिवार -

जानकारी के अनुसार, कानपुर के कल्याणपुर स्थित आवास विकास तीन निवासी 60 वर्षीय राजकिशोर अग्निहोत्री परिवार सहित रिश्तेदार की तेरहवीं में औरैया गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी लोग वैन से वापस लौट रहे थे। शाम को जैसे ही वाहन शिवली के बैरी सवाई गांव के पास पहुंचा, चालक राजकुमार नियंत्रण नहीं रख सका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वैन अचानक डगमगाई और सीधे तालाब में समा गई।

चीख-पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर दौड़े और बिना समय गंवाए बचाव कार्य शुरू कर दिया। कड़ी मशक्कत के बाद कृतिका, सुधा, वानी, कान्हा और सुधांशु को बाहर निकाल लिया गया। हालांकि तब तक राजकिशोर अग्निहोत्री,उनकी पत्नी स्नेहलता अग्निहोत्री, हिमांशी और दो वर्षीय शिव की सांसें थम चुकी थीं।सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी पहुंच गए।

क्या बोले थाना प्रभारी -

थाना प्रभारी शिवली ने बताया कि शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और मृतकों के परिजनों को सूचना दे दी गई है। प्राथमिक जांच में वाहन के अनियंत्रित होने को हादसे का कारण माना जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

20 Feb 2026 10:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / तेरहवीं से लौट रहा था परिवार, तालाब में समाई वैन, पति-पत्नी समेत 4 की मौत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

घरेलू विवाद का दर्दनाक अंत: पंखे से लटकता मिला युवक का शव

कानपुर

अब नहीं चलेगी मनमानी : सात रंगों में बंधे ई-रिक्शा, सड़कों पर डिजिटल चक्रव्यूह

कानपुर

बारिश अब नहीं बनेगी विलेन! 15 मिनट में खेलने लायक होगा ग्रीनपार्क, 45 करोड़ से होगा हाईटेक मेकओवर

कानपुर

सीएसए कैंपस में बवाल का खामियाजा: हॉस्टल मारपीट पर 31 छात्रों पर कार्रवाई, अर्थदंड और निष्कासन

कानपुर

यूरोपीय कारोबारी से दो करोड़ की साइबर ठगी, कानपुर से दो शातिर गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.