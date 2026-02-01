तेरहवीं से लौट रहा था परिवार, तालाब में समाई वैन, पति-पत्नी समेत 4 की मौत

जानकारी के अनुसार, कानपुर के कल्याणपुर स्थित आवास विकास तीन निवासी 60 वर्षीय राजकिशोर अग्निहोत्री परिवार सहित रिश्तेदार की तेरहवीं में औरैया गए थे। कार्यक्रम के बाद सभी लोग वैन से वापस लौट रहे थे। शाम को जैसे ही वाहन शिवली के बैरी सवाई गांव के पास पहुंचा, चालक राजकुमार नियंत्रण नहीं रख सका। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक वैन अचानक डगमगाई और सीधे तालाब में समा गई।