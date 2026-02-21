‘सम्मान पर चोट, सब्र टूटा’ आर्डिनेंस फैक्ट्री गेट पर भड़के आउटसोर्सिंग कर्मचारी, कामकाज ठप

कानपुर : कानपुर के अरमापुर स्थित आर्डिनेंस फैक्ट्री के बाहर शनिवार को आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का आरोप है कि फैक्ट्री गेट पर तैनात एक सुपरवाइजर ने ड्यूटी समाप्त कर बाहर निकल रहे कर्मियों के साथ न सिर्फ गाली-गलौज की, बल्कि जातिगत टिप्पणी भी की। विरोध करने पर ड्यूटी लाइन इंचार्ज ने भी अभद्र व्यवहार किया और जूतों से मारने की धमकी दी।