मात्र 7 दिन में मिल जाती थी डिग्री! 14 नामी यूनिवर्सिटी में फैला था शैलेंद्र ओझा का ‘एजुकेशन सिंडिकेट, ऐसे खुला पूरा रैकेट

शैलेंद्र और उसके साथियों ने भरोसा बनाने के लिए एक अलग तरीका अपनाया था। डिग्री या मार्कशीट देने का वादा करने पर वे ग्राहक से पहले पूरी रकम नहीं लेते थे। काम पूरा होने के बाद ही नकद पैसे लेते थे। लेकिन भरोसे के लिए ग्राहक से पोस्ट डेटेड चेक ले लेते थे। यह चेक छात्र या उसके पिता के बैंक खाते से होता था। जब ग्राहक नकद पैसे दे देता, तो चेक वापस कर दिया जाता। ग्राहक भी इस शर्त पर राजी हो जाते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि यह सिर्फ गारंटी है। पुलिस को शैलेंद्र के जूही गौशाला स्थित कार्यालय में छापे के दौरान कई पोस्ट डेटेड चेक मिले। इसी तरह शैलेंद्र भी विश्वविद्यालय के बाबुओं को लाखों रुपये के ब्लैंक चेक देता था और बाद में नकद पेमेंट करता था। इस तरीके से सबका भरोसा बना रहा और धंधा बिना रुके चलता रहा।