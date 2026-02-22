टॉफी का लालच देकर बच्ची का अपरहण, बोरे में भरकर ले जाने लगी महिला, फिर ऐसे बची नन्ही सी जान

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर के पनकी इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। शनिवार रात पनकी धाम मंदिर के पास तीन साल की मासूम बच्ची को बोरे में भरकर अपहरण करने की कोशिश की गई। लेकिन बच्ची के रोने की आवाज सुनकर लोगों ने महिला को पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रही है। बता दें कि शनिवार की रात करीब 8 बजे यह वारदात हुई। पनकी थाना क्षेत्र में गंगागंज कच्ची बस्ती में मनीष यादव नाम के व्यक्ति अपनी पत्नी पूजा और तीन साल की बेटी सेजल उर्फ बिट्टो के साथ रहते हैं। मनीष ई-रिक्शा चलाकर परिवार का गुजारा करते हैं।