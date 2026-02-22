परीक्षा के दबाव में टूटी हिम्मत, एचबीटीयू कैंपस में इंटर की छात्रा ने दी जान

मूल रूप से इटावा जिले के बकेवर निवासी सुनील कुमार एचबीटीयू में मैकेनिक पद पर कार्यरत हैं और परिवार के साथ कैंपस में ही रहते हैं। परिवार में पत्नी नेमा, बेटी प्रकृति और छोटा बेटा अविरल है। पिता के अनुसार प्रकृति मंधना के भवानीपुर स्थित एनएलके एकेडमी से सीबीएसई बोर्ड की इंटरमीडिएट परीक्षा दे रही थी। 18 फरवरी को एजुकेशन की परीक्षा हुई थी, जिसे लेकर उसने संतोष जताया था। 24 फरवरी को होने वाली एकाउंटेंसी की परीक्षा को लेकर वह कुछ घबराई हुई थी, हालांकि परिवार ने उसे लगातार समझाया था कि परीक्षा को लेकर तनाव न ले।