23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

Kanpur News:तेज रफ्तार ने छीनी जिंदगी, हाईवे पर प्राइवेटकर्मी की दर्दनाक मौत

Kanpur road accident: सचेंडी हाईवे पर ड्यूटी से लौट रहे प्राइवेट कर्मी को अज्ञात तेज रफ्तार वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव मर्चुरी भेजा। परिजनों की तहरीर पर रिपोर्ट दर्ज कर सीसीटीवी से जांच की जा रही है।

less than 1 minute read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 23, 2026

कानपुर। सचेंडी थाना क्षेत्र में हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे ने एक परिवार की खुशियां छीन लीं। ड्यूटी से लौट रहे एक प्राइवेटकर्मी को तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर जब बेटा मौके पर पहुंचा, तब तक पुलिस शव को अज्ञात में दाखिल कर पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेज चुकी थी।

ओरियंट रिसार्ट में करते थे काम

पुलिस के अनुसार, मूलरूप से घाटमपुर के बरीपाल निवासी 45 वर्षीय करन सिंह पिछले कुछ वर्षों से सचेंडी में रहकर निजी प्रतिष्ठान ओरियंट रिसार्ट में काम करते थे। वह परिवार के साथ रिसार्ट के पास ही किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विनीता, बेटा सुमित और बेटी प्रांशी हैं।परिजनों ने बताया कि करन सिंह रोज की तरह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान वह कुछ जरूरी सामान लेने के लिए हाईवे की ओर निकले थे। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।

टक्कर इतनी भीषण थी कि करन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। राहगीरों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर मर्चुरी भेज दिया।उधर, हादसे की जानकारी मिलते ही बेटा सुमित मौके पर पहुंचा, लेकिन तब तक शव अज्ञात में दाखिल किया जा चुका था। बेटे का कहना है कि यदि पुलिस थोड़ी देर रुक जाती तो पहचान हो सकती थी। फिलहाल पुलिस ने तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

क्या बोले थाना प्रभारी -

सचेंडी थाना प्रभारी दीनानाथ मिश्रा ने बताया कि अज्ञात वाहन की तलाश के लिए आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। जल्द ही वाहन और चालक की पहचान कर कार्रवाई की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 04:50 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / Kanpur News:तेज रफ्तार ने छीनी जिंदगी, हाईवे पर प्राइवेटकर्मी की दर्दनाक मौत

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:पंचायत भवन के पीछे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले- हुई है हत्या

कानपुर

Kanpur News: फर्जी कंपनियों का खेल: कागजों पर कारोबार, हकीकत में ठिकाना नहीं…करोड़ों की टैक्स चोरी

कानपुर

ऑनलाइन गेम का लालच पड़ा भारी, युवक से 99 हजार की साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

कानपुर

परीक्षा के दबाव में टूटी हिम्मत, एचबीटीयू कैंपस में इंटर की छात्रा ने दी जान

कानपुर

चलती ऑटो में लूट,फिर सड़क पर फेंका,चालक गिरफ्तार

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.