Kanpur News:तेज रफ्तार ने छीनी जिंदगी, हाईवे पर प्राइवेटकर्मी की दर्दनाक मौत

पुलिस के अनुसार, मूलरूप से घाटमपुर के बरीपाल निवासी 45 वर्षीय करन सिंह पिछले कुछ वर्षों से सचेंडी में रहकर निजी प्रतिष्ठान ओरियंट रिसार्ट में काम करते थे। वह परिवार के साथ रिसार्ट के पास ही किराए के मकान में रहते थे। उनके परिवार में पत्नी विनीता, बेटा सुमित और बेटी प्रांशी हैं।परिजनों ने बताया कि करन सिंह रोज की तरह ड्यूटी पूरी कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान वह कुछ जरूरी सामान लेने के लिए हाईवे की ओर निकले थे। तभी पीछे से आ रहे तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी।