23 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

सड़कें खोदीं, जवाबदेही भूले? डीएम का अल्टीमेटम, मरम्मत नहीं तो अफसरों पर होगी कार्रवाई

Road Cutting Accountability:कानपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर डीएम ने सख्त रुख अपनाया है। तीन साल की रोड कटिंग का पूरा ब्यौरा तलब किया गया है। मरम्मत न कराने पर संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय कर कार्रवाई की जाएगी।

2 min read
Google source verification

कानपुर

image

Avanish Kumar

Feb 23, 2026

कानपुर : सड़क सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा कि यातायात नियम कोई सुझाव नहीं, बल्कि जीवन रक्षा के अनिवार्य नियम हैं। इनका पालन हर हाल में सुनिश्चित कराया जाएगा। बैठक का केंद्र बिंदु प्रवर्तन की सख्ती, सड़क हादसों में आई कमी और रोड कटिंग के बाद लापरवाही पर जवाबदेही तय करना रहा।

रोड कटिंग का मांगा विस्तृत ब्यौरा -

डीएम ने लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जल निगम तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण समेत सभी कार्यदायी संस्थाओं से विगत तीन वर्षों में की गई रोड कटिंग का विस्तृत ब्यौरा मांगा है। उन्होंने निर्देश दिए कि जहां-जहां खुदाई के बाद सड़क की मरम्मत नहीं की गई है, वहां संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई प्रस्तावित की जाए। रावतपुर क्रॉसिंग से डबल पुलिया तक क्षतिग्रस्त सड़क का मामला विशेष रूप से उठाया गया, जिस पर नाराजगी जताते हुए शासन को कार्रवाई प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए।

आंकड़ों के अनुसार -

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में शासन के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने 10,108 चालान किए। इनमें 6,297 ओवरस्पीड, 1,307 नो पार्किंग, 996 बिना हेलमेट और 938 गलत दिशा में वाहन संचालन के मामले शामिल रहे। इसके मुकाबले नवंबर 2025 में 2,267 और दिसंबर 2025 में 3,202 चालान हुए थे। बढ़ी सख्ती का असर दुर्घटनाओं में कमी के रूप में दिखा। जनवरी 2025 में 37 सड़क हादसे दर्ज हुए थे, जो जनवरी 2026 में घटकर 24 रह गए। मृतकों की संख्या 26 से घटकर 17 और घायलों की संख्या 23 से घटकर 9 हो गई।

विशेष टीमें की गई गठित -

शहर के 18 थानों को चिन्हित करते हुए 20 विशेष टीमें गठित की गई हैं। प्रत्येक टीम में एक प्रभारी उपनिरीक्षक और चार आरक्षी तैनात हैं। टीमों को स्पीड लेजर गन, बॉडी वॉर्न कैमरा, डेसीबल मीटर, ब्रेथ एनालाइजर, रिफ्लेक्टिव जैकेट, सर्च लाइट और फर्स्ट एड किट उपलब्ध कराई गई है, ताकि प्रवर्तन के साथ आपात स्थिति में त्वरित सहायता भी दी जा सके।योजनाओं के

व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश -

बैठक में गोल्डन आवर में उपचार, राहवीर योजना और घायल को कैशलेस उपचार उपलब्ध कराने की योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश दिए गए। नगर निगम के मुख्य अभियंता और मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने भविष्य में अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में रविंद्र कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

आईआईटी कानपुर

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

23 Feb 2026 07:14 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / सड़कें खोदीं, जवाबदेही भूले? डीएम का अल्टीमेटम, मरम्मत नहीं तो अफसरों पर होगी कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पुलिसकर्मियों पर वायुसेना के जवान से मारपीट का आरोप, डीसीपी दक्षिण को सौंपी गई जांच

कानपुर

Kanpur News:तेज रफ्तार ने छीनी जिंदगी, हाईवे पर प्राइवेटकर्मी की दर्दनाक मौत

कानपुर

Kanpur News:पंचायत भवन के पीछे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले- हुई है हत्या

कानपुर

Kanpur News: फर्जी कंपनियों का खेल: कागजों पर कारोबार, हकीकत में ठिकाना नहीं…करोड़ों की टैक्स चोरी

कानपुर

ऑनलाइन गेम का लालच पड़ा भारी, युवक से 99 हजार की साइबर ठगी, मुकदमा दर्ज

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.