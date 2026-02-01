सड़कें खोदीं, जवाबदेही भूले? डीएम का अल्टीमेटम, मरम्मत नहीं तो अफसरों पर होगी कार्रवाई

बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जनवरी 2026 में शासन के निर्देश पर चलाए गए विशेष अभियान के दौरान यातायात पुलिस ने 10,108 चालान किए। इनमें 6,297 ओवरस्पीड, 1,307 नो पार्किंग, 996 बिना हेलमेट और 938 गलत दिशा में वाहन संचालन के मामले शामिल रहे। इसके मुकाबले नवंबर 2025 में 2,267 और दिसंबर 2025 में 3,202 चालान हुए थे। बढ़ी सख्ती का असर दुर्घटनाओं में कमी के रूप में दिखा। जनवरी 2025 में 37 सड़क हादसे दर्ज हुए थे, जो जनवरी 2026 में घटकर 24 रह गए। मृतकों की संख्या 26 से घटकर 17 और घायलों की संख्या 23 से घटकर 9 हो गई।