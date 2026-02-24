‘बगल से निकल जाइए’ कहते ही युवक का पारा हुआ हाई, ऑटो चालक की सरेआम पिटाई, वीडियो वायरल

पीड़ित के अनुसार, उन्होंने केवल इतना कहा कि बगल में जगह खाली है, वहीं से कार निकाल लें। इसी बात पर कार सवार युवक भड़क गए और गाली-गलौज शुरू कर दी। जब सूर्यभान ने इसका विरोध किया तो एक युवक कार से उतरकर मारपीट पर उतर आया। हमले में सूर्यभान के चेहरे और मुंह पर गंभीर चोटें आईं, जिससे वह लहूलुहान हो गए।आसपास मौजूद लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, वहीं किसी ने घटना का वीडियो बना लिया जो बाद में वायरल हो गया।