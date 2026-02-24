पिता ने 13 साल की बेटी संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग, रेलवे ट्रैक पर बिखरी दोनों की लाश, 47 मिनट रुकी ट्रेनें

इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। शव मिलने के बाद चार घंटे तक कुछ नहीं हो पाया। कार में मोबाइल और पर्स दिख रहे थे, मृतक की कमर में चाबी का गुच्छा था, लेकिन पुलिस ने चाबी निकालकर कार का लॉक खोलने की कोशिश नहीं की। संभावना है कि वही चाबी कार की थी। पुलिस का कहना था कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए ऐप नहीं चल रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जीआरपी और स्थानीय पुलिस एक-दूसरे पर पंचनामा करने की जिम्मेदारी टाल रही थी। 5जी के दौर में नेटवर्क न आने का बहाना बनाया गया। पुलिस ने आगे-पीछे जाकर नेटवर्क ढूंढने या ऐप चलाने की कोशिश भी नहीं की। कार के नंबर से मालिक की जानकारी आसानी से मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चालान या अपराधियों की तलाश में पुलिस वाहनों की डिटेल निकाल लेती है, लेकिन यहां इतनी देरी हुई।