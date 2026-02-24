24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कानपुर

पिता ने 13 साल की बेटी संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग, रेलवे ट्रैक पर बिखरी दोनों की लाश, 47 मिनट रुकी ट्रेनें

Kanpur Suicide Case: यूपी के कानपुर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां पिता और बेटी ने ट्रेन के सामने कुदकर जान दे दी।

3 min read
Google source verification

कानपुर

image

Anuj Singh

Feb 24, 2026

पिता ने 13 साल की बेटी संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग

पिता ने 13 साल की बेटी संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग

Kanpur Crime News: यूपी के कानपुर में एक दर्दनाक घटना हुई है। गंगाघाट कोतवाली क्षेत्र के सहजनी रेलवे क्रॉसिंग के पास कानपुर-लखनऊ रेल मार्ग पर सोमवार रात करीब 9 बजे पिता और बेटी के शव ट्रैक पर पड़े मिले। यह हादसा इतना भयानक था कि दोनों के शव अलग-अलग जगहों पर मिले और ट्रेनों को काफी देर तक रोकना पड़ा। पुलिस की जांच में आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है, लेकिन शिनाख्त में देरी और पुलिस की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं।

आखिर कैसे हुई घटना?

सोमवार रात करीब 9 बजे गेटमैन ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर दो शव पड़े हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि शव ट्रैक पर तीन मीटर के फासले पर अलग-अलग पड़े थे। किशोरी का सिर और बायां हाथ धड़ से अलग हो गया था। शव ट्रैक पर होने के कारण तेजस एक्सप्रेस को सहजनी क्रॉसिंग पर 33 मिनट और गोमती एक्सप्रेस को गंगाघाट स्टेशन पर 14 मिनट तक रोकना पड़ा। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक कार खड़ी मिली, जो लॉक थी। कार के अंदर दो पर्स और दो मोबाइल फोन पड़े थे। कार लॉक होने से पुलिस तुरंत अंदर नहीं जा सकी।

मृतकों की हुई पहचान

घटना के चार घंटे बाद पुलिस ने दोनों की पहचान कर पाई। मृतक विकास गुप्ता (लगभग 45 साल) और उनकी 13 साल की बेटी वेदिका थे। वे मूल रूप से कानपुर के कल्याणपुर के रहने वाले थे, लेकिन वर्तमान में सहजनी इलाके में रह रहे थे। विकास की कमर में चाबी का गुच्छा बंधा था और बेटी के कटे हुए बाएं हाथ में घड़ी लगी हुई थी। वहीं विकास की पत्नी डॉली को सूचना मिलते ही गंगाघाट थाने पहुंचीं। पति की मौत का सदमा इतना गहरा था कि वे बेहोश हो गईं। विकास के ससुर राकेश अग्रहरि ने बताया कि परिवार में विवाद चल रहा था। विकास के साले यश गुप्ता के नाम पर कार रजिस्टर्ड थी, जो कानपुर के हरबंश मोहाल कछियाना इलाके में रहते हैं।

सोमवार रात करीब 9 बजे गेटमैन ने स्टेशन मास्टर को सूचना दी कि रेलवे ट्रैक पर दो शव पड़े हैं। सूचना मिलते ही आरपीएफ, जीआरपी और गंगाघाट कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि शव ट्रैक पर तीन मीटर के फासले पर अलग-अलग पड़े थे। किशोरी का सिर और बायां हाथ धड़ से अलग हो गया था। शव ट्रैक पर होने के कारण तेजस एक्सप्रेस को सहजनी क्रॉसिंग पर 33 मिनट और गोमती एक्सप्रेस को गंगाघाट स्टेशन पर 14 मिनट तक रोकना पड़ा। घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर एक कार खड़ी मिली, जो लॉक थी। कार के अंदर दो पर्स और दो मोबाइल फोन पड़े थे। कार लॉक होने से पुलिस तुरंत अंदर नहीं जा सकी।

पुलिस के अनुसार, डॉली ने थाने में बताया कि ससुराल में विवाद के बाद वे मायके आ गई थीं। सोमवार को मायके में भी पति से झगड़ा हुआ। इसके बाद ही पिता और बेटी ने कथित तौर पर खुदकुशी कर ली। पुलिस आत्महत्या के कारणों की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

पुलिस की लापरवाही पर सवाल

इस घटना में पुलिस की कार्यशैली पर लोग सवाल उठा रहे हैं। शव मिलने के बाद चार घंटे तक कुछ नहीं हो पाया। कार में मोबाइल और पर्स दिख रहे थे, मृतक की कमर में चाबी का गुच्छा था, लेकिन पुलिस ने चाबी निकालकर कार का लॉक खोलने की कोशिश नहीं की। संभावना है कि वही चाबी कार की थी। पुलिस का कहना था कि नेटवर्क नहीं आ रहा है, इसलिए ऐप नहीं चल रहा। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जीआरपी और स्थानीय पुलिस एक-दूसरे पर पंचनामा करने की जिम्मेदारी टाल रही थी। 5जी के दौर में नेटवर्क न आने का बहाना बनाया गया। पुलिस ने आगे-पीछे जाकर नेटवर्क ढूंढने या ऐप चलाने की कोशिश भी नहीं की। कार के नंबर से मालिक की जानकारी आसानी से मिल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चालान या अपराधियों की तलाश में पुलिस वाहनों की डिटेल निकाल लेती है, लेकिन यहां इतनी देरी हुई।

शवों का पोस्टमार्टम और जांच

दोनों शवों को उन्नाव पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया। पुलिस प्रथम दृष्टया इसे आत्महत्या मान रही है। आरपीएफ प्रभारी सुरजीत सिंह और जीआरपी प्रभारी लोकेंद्र सिंह ने कहा कि जांच जारी है। गंगाघाट कोतवाली के एसएसआई दिलीप प्रजापति ने भी यही बात कही।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 08:20 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Kanpur / पिता ने 13 साल की बेटी संग ट्रेन के आगे लगाई छलांग, रेलवे ट्रैक पर बिखरी दोनों की लाश, 47 मिनट रुकी ट्रेनें

बड़ी खबरें

View All

कानपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

Kanpur News:रील के चक्कर में वर्दी की फजीहत:सिपाही की आपत्तिजनक हरकत, वीडियो वायरल

कानपुर

सड़कें खोदीं, जवाबदेही भूले? डीएम का अल्टीमेटम, मरम्मत नहीं तो अफसरों पर होगी कार्रवाई

कानपुर

पुलिसकर्मियों पर वायुसेना के जवान से मारपीट का आरोप, डीसीपी दक्षिण को सौंपी गई जांच

कानपुर

Kanpur News:तेज रफ्तार ने छीनी जिंदगी, हाईवे पर प्राइवेटकर्मी की दर्दनाक मौत

कानपुर

Kanpur News:पंचायत भवन के पीछे फंदे पर लटका मिला युवक का शव, परिजन बोले- हुई है हत्या

कानपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.