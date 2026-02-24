Kanpur News:जिंदा होकर भी मर चुका! सिस्टम की एक गलती ने छीन ली पहचान, राशन से बैंक तक सब बंद

गोविंद नगर क्षेत्र के निराला नगर निवासी गौरव शाहू की पहचान समाजसेवा से जुड़ी हुई है। वह वर्षों से लावारिश लोगों को अस्पतालों में भर्ती कराने और उनकी मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी निभाते हैं। गौरव के अनुसार, 7 सितंबर 2025 को उन्होंने एक लावारिश मरीज को मुरारी लाल चेस्ट हॉस्पिटल में भर्ती कराया था। इलाज के दौरान 12 सितंबर 2025 को उस मरीज की मौत हो गई। इसी दौरान अस्पताल स्तर पर हुई गंभीर चूक ने गौरव की जिंदगी को उलट-पलट कर रख दिया।