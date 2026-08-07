मोती झील कानपुर के बेंजाबार क्षेत्र में एक झील और पीने के पानी का जलाशय हैं, जो इसके आस-पास के उद्यान और बच्चों के पार्क के साथ एक महत्वपूर्ण पर्यटक आकर्षण है। आज ब्रिटिश राज के दौरान, कमला रिट्रीट और मोती पार्क के साथ, यह कानपुर के हलचल औद्योगिक शहर में एक महत्वपूर्ण मनोरंजन स्थल है, जिसे एक बार "पूर्व के मैनचेस्टर" के नाम से जाना जाता है। मोती झील का शाब्दिक अर्थ है मोती की झील। भारत में ब्रिटिश शासन के समय इस झील का निर्माण पीने के पानी के स्त्रोत के रूप में किया गया था। बाद में इसके पास बच्चों का पार्क और कलात्मक रूप से बनाया गया। उद्यान होने के कारण यह शहर का एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल बन गया है। आयताकार झील को मूल रूप से ब्रिटिश राज के दौरान, कानपुर वाटरवर्क्स के पेयजल जलाशय के रूप में विकसित किया गया था, इस आयताकार झील के एक किनारे पर लाला लाजपत राय अस्पताल है और शहर की अन्य प्रमुख इमारतें जैसे नगरपालिका समिति, कानपुर विकास प्राधिकरण का जल उपचार संयंत्र भी हैं। फूलों और इसमें तैरते हुए बतखों के कारण मोती झील शहर के मनोरंजन का प्रमुख केंद्र है। यहाँ बच्चों को विभिन्न खेल जैसे क्रिकेट और बैडमिन्टन खेलना अच्छा लगता है वहीं सामान्य लोग यहाँ झील के चारों ओर टहलने के बनाए गए रास्ते पर सुबह शाम टहलने आते हैं। यह लला लाजपत राय अस्पताल के परिसर में एक तरफ और दूसरी कई कानपुर नगर निगम की इमारतों में स्थित है, जैसा कि कानपुर विकास प्राधिकरण (केडीए) के जल उपचार के संयंत्र में है।

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