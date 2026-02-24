खड़ग शक्ति-2026 : रेगिस्तान में पैराटूपर, ड्रोन और अपाचे की संयुक्त कार्रवाई का सशक्त प्रदर्शन

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान मेंयुद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन की ताक़त को भी परखा। सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला किया फोटो नौशाद अली
बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान में एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारीफोटो नौशाद अली
थर्राया थार; पहली बार चक्रव्यूह रच किया दुश्मन पर खड़ग प्रहार फोटो नौशाद अली
बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान में भारतीय सेना ने आधुनिक युद्धक हथियारों का दुश्मन सेना पर एक साथ प्रहार करने का अभ्यास किया।फोटो नौशाद अली
बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार सोमवार 'खड़ग शक्ति-2026' शुरू हुआ सेना की स्ट्राइक कोर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का दो दिवसीय यह पहला बड़ा युद्धाभ्यास है।महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन ढांचे का प्रदर्शन किया। इसमें सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला करना, एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों से लैस थल सैनिकों की ओर से दुश्मन को चकमा देकर हमला करने, तोपों और रॉकेटों से हमला, तोपों से गोले दागने की युद्धक ताकत का प्रदर्शन किया पश्चिमी कमान के सेना कमांडर भी मौजूद रहे फोटो नौशाद अली
युद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन की ताक़त को भी परखा। सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला किया गया तो धमाकों की आवाज़ और धूल का ग़ुबार वास्तविक युद्ध के समय दुश्मन को नेस्तनाबूत करने की सक्षमता को रेखांकित करता दिखा। एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों से लैस थल सैनिकों की ओर से दुश्मन को चकमा देकर हमला करने, तोपों और रॉकेटों से इंटिग्रेटिड फ़ायर ने भारतीय सेना की ताक़त और समय के साथ युद्ध के बदले तौर तरीकों के अनुरूप ख़ुद को तैयार कर लेने की शक्ति ने गौरान्वित किया। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर भी मौजूद रहे।फोटो नौशाद अली
बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान में टैंक से टारगेट पर फायर और दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने ध्वस्त। फोटो नौशाद अली
बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान मेंरात में लक्ष्य को भेदने सारंग गन सिस्टम से दागे रॉकेट। फोटो नौशाद अली
