खड़ग शक्ति-2026 : रेगिस्तान में पैराटूपर, ड्रोन और अपाचे की संयुक्त कार्रवाई का सशक्त प्रदर्शन

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार सोमवार 'खड़ग शक्ति-2026' शुरू हुआ सेना की स्ट्राइक कोर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का दो दिवसीय यह पहला बड़ा युद्धाभ्यास है।महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन ढांचे का प्रदर्शन किया। इसमें सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला करना, एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों से लैस थल सैनिकों की ओर से दुश्मन को चकमा देकर हमला करने, तोपों और रॉकेटों से हमला, तोपों से गोले दागने की युद्धक ताकत का प्रदर्शन किया पश्चिमी कमान के सेना कमांडर भी मौजूद रहे फोटो नौशाद अली