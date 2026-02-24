24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

बीकानेर

खड़ग शक्ति-2026 : रेगिस्तान में पैराटूपर, ड्रोन और अपाचे की संयुक्त कार्रवाई का सशक्त प्रदर्शन

बीकानेर

image

Naushad Ali

Feb 24, 2026

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान मेंयुद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन की ताक़त को भी परखा। सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला किया फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान में एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारीफोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

थर्राया थार; पहली बार चक्रव्यूह रच किया दुश्मन पर खड़ग प्रहार फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान में भारतीय सेना ने आधुनिक युद्धक हथियारों का दुश्मन सेना पर एक साथ प्रहार करने का अभ्यास किया।फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार सोमवार 'खड़ग शक्ति-2026' शुरू हुआ सेना की स्ट्राइक कोर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का दो दिवसीय यह पहला बड़ा युद्धाभ्यास है।महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन ढांचे का प्रदर्शन किया। इसमें सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला करना, एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों से लैस थल सैनिकों की ओर से दुश्मन को चकमा देकर हमला करने, तोपों और रॉकेटों से हमला, तोपों से गोले दागने की युद्धक ताकत का प्रदर्शन किया पश्चिमी कमान के सेना कमांडर भी मौजूद रहे फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

युद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन की ताक़त को भी परखा। सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला किया गया तो धमाकों की आवाज़ और धूल का ग़ुबार वास्तविक युद्ध के समय दुश्मन को नेस्तनाबूत करने की सक्षमता को रेखांकित करता दिखा। एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों से लैस थल सैनिकों की ओर से दुश्मन को चकमा देकर हमला करने, तोपों और रॉकेटों से इंटिग्रेटिड फ़ायर ने भारतीय सेना की ताक़त और समय के साथ युद्ध के बदले तौर तरीकों के अनुरूप ख़ुद को तैयार कर लेने की शक्ति ने गौरान्वित किया। पश्चिमी कमान के सेना कमांडर भी मौजूद रहे।फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान में टैंक से टारगेट पर फायर और दुश्मन के काल्पनिक ठिकाने ध्वस्त। फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार सोमवार 'खड़ग शक्ति-2026' शुरू हुआ सेना की स्ट्राइक कोर का ऑपरेशन सिंदूर के बाद पश्चिमी कमान का दो दिवसीय यह पहला बड़ा युद्धाभ्यास है।महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना अपनी सटीक मारक क्षमता और तकनीक से लैस नई पीढ़ी की संरचनाओं का संयुक्त परिचालन ढांचे का प्रदर्शन किया। इसमें सेना अटैक हेलीकॉप्टर से लक्ष्यों पर हमला करना, एक साथ कई ड्रोन से गोलाबारी, फायरिंग, बख्तरबंद वाहनों और हथियारों से लैस थल सैनिकों की ओर से दुश्मन को चकमा देकर हमला करने, तोपों और रॉकेटों से हमला, तोपों से गोले दागने की युद्धक ताकत का प्रदर्शन किया पश्चिमी कमान के सेना कमांडर भी मौजूद रहे फोटो नौशाद अली

Western Front government on India's military strength

बीकानेर के भारतीय सेना की ओर से पश्चिमी सीमा पर सोमवार को रेगिस्तान मेंरात में लक्ष्य को भेदने सारंग गन सिस्टम से दागे रॉकेट। फोटो नौशाद अली

