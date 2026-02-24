देह व्यापार से बहनों ने कमाया खूब पैसा, झुग्गी से निकलकर खरीद लिया आलीशान विला

टीआई ने बताया कि सोमवार को इसी केस में दूसरी युवती भी सामने आई है। उसने पुलिस को बताया कि वह शादी-पार्टियों में वेटर का काम करती थीं। 2025 में दीपावली के दिन निजी मॉल के पास उसकी मुलाकात अमरीन से हुई। फिर उसने फिक्स इनकम वाली नौकरी का झांसा देकर उसे अपने घर काम पर रख लिया। शुरुआत में वह अशोका गार्डन स्थित अपने घर से बस से आना-जाना करती थी, लेकिन दो महीने बाद उसे अमरीन के घर में ही रहने के लिए कहा गया। चंदन यादव अमरीन का लिवइन पार्टनर है। पीड़िता ने पुलिस को बताया है कि अमरीन के कहने पर चंदन भी धर्म बदल चुका है. लेकिन उसने नाम नहीं बदला। चंदन अलग-अलग स्थानों पर आए दिन दुष्कर्म करता था और अमरीन उसका खुला समर्थन करती थी। अमरीन के कहने पर चंदन ही उसे कम कपड़ों में पब लेकर जाता था और दूसरे पुरुषों से दोस्ती कर संबंध बनाने के लिए दबाव बनाता था।