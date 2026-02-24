एमपी बीजेपी के पूर्व संगठन मंत्री को मातृ शोक, सीएम ने दुख जताया

Hitanand Sharma- राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के वरिष्ठ नेता को मातृ शोक हुआ है। संघ के मध्य क्षेत्र के सह बौद्धिक शिक्षण प्रमुख हितानंद शर्मा की माता जनक दुलारी शर्मा का निधन हो गया है। वे लंबे अर्से से बीमार चल रहीं थीं। आरएसएस नेता हितानंद शर्मा Hitanand Sharma की माता के निधन पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने अपने एक्स हेंडल पर लिखा कि मां संपूर्ण जीवन की आधारशिला होती हैं, उनका जाना अपूरणीय क्षति है। जनक दुलारी शर्मा के देहांत पर आरएसएस और बीजेपी में शोक व्याप्त हो गया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी उनके निधन पर शोक जताया है।