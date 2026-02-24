24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

भोपाल

एमपी में SIR कंप्लीट, इस तरह चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

Final Voter List 2026 : चुनाव आयोग ने भोपाल समेत प्रदेश के सभी जिलों की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आप दिए गए माध्यमों के जरिए नई मतदाता सूची में आपका नाम चेक कर सकते हैं।

3 min read
Google source verification

भोपाल

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 24, 2026

Final Voter List 2026

एमपी में SIR कंप्लीट (Photo Source- Patrika)

Final Voter List 2026 : निर्वाचन आयोग के आदेश पर 04 नवंबर से शुरू हुआ एसआईआर का काम पूरा हो चुका है। इसी के तहत जिले की अंतिम मतदाता सूची भी प्रकाशित की जा चुकी है। ऐसे में अब आप अपा नाम 2026 की फाइन सूची में देखने के लिए उत्सुक होंगे। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग की ओर से भी भोपाल समेत प्रदेशभर के सभी जिलों की वोटर लिस्ट जारी कर दी है। इसमें आप दिए गए माध्यमों के जरिए नई मतदाता सूची में आपका नाम चेक कर सकते हैं। अगर अब भी आपको किसी तरह की त्रुटी लगती है तो आप उसमें सुधार करवा सकते हैं।

यही नहीं, अगर किसी कारण से नाम कट गया हो तो आप पात्र दस्तावेजों के साथ फार्म नंबर 6 भरकर दोबारा से वोटर आईडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला निर्वाचन शाखा द्वारा मतदाताओं से ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से फार्म 6, 7 और 8 लिए जा रहे हैं। उप जिला निर्वाचन अधिकारी भुवन गुप्ता के अनुसार, 18 साल पूरे करने वाले नए युवा मतदाता तिथियों के अनुसार प्रपत्र संख्या 6 भरकर अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करवा सकते हैं।

इस तरह मतदाता सूची में जांच सकते हैं नाम

यही नहीं, निरंत अद्यतन प्रक्रिया के तहत नागरिक दावा-आपत्तियों के लिए प्रपत्र संख्या 7 और 8 जमा कर सकते हैं। मतदाता सूची में नाम जांचने के लिए निम्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं। जिनमें वेबसाइट, वोटर पोर्टल, एप समेत बीएलओ और अधिकारियों की मदद ली जा सकती है।

इस तरह जांच सकते हैं फाइनल मतदाता सूची में अपना नाम

-वेबसाइट - https://ceoelection.mp.gov.in
-पोर्टल - voters.eci.gov.in
-एप - ECINET
-संबधित बीएलओ से संपर्क कर।
-जिला निर्वाचन अधिकारी, ईआरओ, एईआरओ कार्यालय से।
-ऑफलाइन और ऑनलाइन जमा कर सकते हैं प्रपत्र
-अगर आपका नाम अंतिम मतदाता सूची में नहीं है तो प्रपत्र संख्या 6 भरकर आवश्यक घोषणा एवं दस्तावेजों समेत फार्म जमा कर सकते हैं।
-अगर अंतिम मतदाता सूची में दर्ज विवरण में कोई त्रुटि हो तो प्रपत्र संख्या 8 भरकर आवश्यक दस्तावेजों समेत जमा कर सकते हैं।
-किसी भी प्रकार की आपत्ति दर्ज कराने के लिए प्रपत्र संख्या 7 प्रस्तुत कर सकते हैं।

जन्म तिथि के अनुसार जमा करना होंगे दस्तावेज

-अगर आपका जन्म भारत में 01 सितंबर 1987 से पहले हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
-अगर आपका जन्म भारत में 01 सितंबर 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो खुद की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
-नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।
-अगर आपका जन्म भारत में 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।
-नीचे दी गई सूची में से पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान का कोई दस्तावेज देना होगा।
-माता के लिए, नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।
-अगर माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, वो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति देना होगी।
-अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है(विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण) सलंग्न करना होगा।
-अगर भारतीय नागरिकता पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र सलंग्र) करें।
-नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 के साथ ये दस्तावेज जमा करने होंगे।
किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र ,पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01 सितंबर 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़।

-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण-पत्र।
-पासपोर्ट।
-किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा जारी मैट्रिक शैक्षणिक प्रमाण-पत्र।
-सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण-पत्र।
-वन अधिकार प्रमाण-पत्र।
-सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी, एससी, एसटी या अन्य जाति प्रमाण-पत्र।
-राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां उपलब्ध हो)।
-राज्य, स्थानीय निकाय द्वारा तैयार पारिवार रजिस्टर।
-सरकार द्वारा जारी भूमि / मकान आवंटन प्रमाण-पत्र।

क्या कहते हैं जिम्मेदार?

इस संबंध में भोपाल जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह का कहना है कि, जिले में एसआईआर प्रक्रिया पूरी हो गई है। मतदाता सूची का प्रकाशन भी हो गया है। अब नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6, त्रुटी सुधार, संशोधन करवाने के लिए प्रपत्र 8 व दावा-आपत्ति आदि दर्ज करवाने के लिए प्रपत्र 7 जमा कर सकते हैं। सभी की सुनवाई और निराकरण निर्वाचन शाखा द्वारा किया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

एमपी में 01 अप्रैल से महंगी होगी बिजली! हर महीने इतना बढ़ सकता है आपका बिल
भोपाल
Electricity Bill

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 08:29 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / एमपी में SIR कंप्लीट, इस तरह चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rain Alert: अचानक बदला मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

rain alert in eastern region 24 february hailstorm mp weather news
भोपाल

31 से घटकर 9 किमी हुआ भोपाल का बड़ा तालाब, सांसद आलोक शर्मा भड़के

bhopal bada talab shrinks to 9 km mp alok sharma enraged on officers mp news
भोपाल

भोपाल में आज गरजेंगे राहुल गांधी-खरगे, शहरभर में रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन

rahul gandhi bhopal visit in Kisan Mahachaupal with Mallikarjun Kharge traffic diversion mp news
भोपाल

एमपी में तबादलों-बर्खास्तगी पर लगी पाबंदी, 25 हजार कर्मचारियों के लिए हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

MP High Court bans transfers and dismissals of 25,000 employees
भोपाल

एमपी में किसानों को बाजार भी उपलब्ध कराएगी सरकार, सीएम मोहन यादव का बड़ा ऐलान

MP government will provide markets to farmers
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.