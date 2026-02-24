एमपी में SIR कंप्लीट, इस तरह चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम

-अगर आपका जन्म भारत में 01 सितंबर 1987 से पहले हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।

-अगर आपका जन्म भारत में 01 सितंबर 1987 और 02 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो खुद की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।

-नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।

-अगर आपका जन्म भारत में 02 दिसंबर 2004 के बाद हुआ हो तो स्वयं की जन्म तिथि या जन्म स्थान की पुष्टि के लिए नीचे दी गई सूची में से कोई दस्तावेज़ देना होगा।

-नीचे दी गई सूची में से पिता के जन्म तिथि या जन्म स्थान का कोई दस्तावेज देना होगा।

-माता के लिए, नीचे दी गई सूची में से जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए दस्तावेज देना होगा।

-अगर माता-पिता में से कोई भारतीय नहीं है, वो आपके जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीज़ा की एक प्रति देना होगी।

-अगर आपका जन्म भारत के बाहर हुआ है(विदेश स्थित भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण) सलंग्न करना होगा।

-अगर भारतीय नागरिकता पंजीकरण/प्राकृतिककरण द्वारा प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र सलंग्र) करें।

-नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 6 के साथ ये दस्तावेज जमा करने होंगे।

किसी केंद्रीय, राज्य सरकार, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा नियमित कर्मचारी, पेंशनर को जारी पहचान पत्र ,पेंशन भुगतान आदेश, भारत में किसी सरकारी, स्थानीय निकाय बैंक डाकघर, एलआइसी, सार्वजनिक उपक्रम द्वारा 01 सितंबर 1987 से पहले जारी कोई पहचान पत्र, प्रमाण-पत्र, दस्तावेज़।