31 से घटकर 9 किमी हुआ भोपाल का बड़ा तालाब, सांसद आलोक शर्मा भड़के

बैठक में बताया गया, तालाब अब 31 किमी का नहीं रहा। ये महज आठ से नौ किमी ही बचा है। इसके किनारे फार्म हाउस ने दबा लिए। पक्के मकान बनना तालाब की सीमा को खत्म करना है। सांसद आलोक शर्मा ने बैठक में कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रमसिंह से पूछा कि अतिक्रमण हटाने के लिए एनजीटी ने अब तक कितने आदेश जारी किए है? कितने आदेशों का पालन किया गया है? भविष्य में कोई अतिक्रमण न हो और एनजीटी के आदेश पर अमल करने के लिए कोई टीम गठित की है क्या? इस टीम ने क्या-क्या कार्रवाई की है? बैठक में एडीएम अंकुर मेश्राम, नगर निगम अपर आयुक्त तन्मय वशिष्ठ शर्मा, सभी एसडीएम, भोपाल चेंबर ऑफ कामर्स के अध्यक्ष गोविंद गोयल, क्रेडाई के अध्यक्ष मनोज मीक और भोपाल नर्सिंग एसोसिएशन अध्यक्ष डॉ. अनूप हजेला आदि शामिल हुए।