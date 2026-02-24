Rain Alert: अचानक बदला मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटे बारिश का अलर्ट

मौसम विज्ञानिक डी अरुण शर्मा ने बताया कि इस समय बंगाल की खाड़ी में निम्न दाब क्षेत्र बना हुआ है। इसी प्रकार एक ट्रफ उत्तर पश्चिम उप्र से राजस्थान होते हुए उत्तर गुजरात तक है। एक ट्रफ दक्षिण कर्नाटक से मराठवाड़ा तक बनी हुई है। इसके चलते बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों ही ओर से नमी आ रही है। इसके कारण खासकर पूर्वी हिस्सों में बारिश, गरज चमक (Rain Alert) की स्थिति बन रही है।