1.50 लाख से अधिक कर्मचारियों को मिलेगा एरियर, 24 हजार तक का लाभ होगा

MP News: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में विभिन्न विभागों और निगम मंडलों में कार्य करने वाले दैनिक वेतन भोगी, श्रमिक, आउटसोर्स कर्मियों के लिए होली के पहले बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश के श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर ने हाल ही में एक आदेश जारी कर निर्देश दिए है कि कर्मचारियों की 2024 में बढाई गई न्यूनतम वेतन की अंतर राशि का भुगतान एरियर के रूप में तत्काल किया जाए। इससे कर्मचारियों को 20 से 24 हजार रुपए तक एरियर के रूप में एकमुश्त मिल सकते हैं।